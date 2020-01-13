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利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店

【明報專訊】利寶閣（1869）上周四（9日）宣布，與阿里巴巴（9988）旗下新零售超市盒馬鮮生擴大合作範圍至上海，並以2240萬元人民幣收購在上海盒馬設有32間燒味店的「新玖記」母公司耀良（上海）食品有限公司七成股權。利寶閣集團主席陳振傑預計，至今年底在深圳、廣州及上海至少有60間分店，未來亦有意在其他一二線城市與盒馬合作，轉型至「輕資產」營運模式。

採「店中店」模式 減裝修成本

陳振傑指出，過去在港裝修成本較高昂，現時轉以「店中店」模式發展內地市場，每平方米裝修成本減至只需1萬元左右，店中店面積亦較細，大幅縮少至20至30平方米。他又稱，留意到華東地區的人士十分喜歡粵菜，今次收購新玖記後，將會更新產品組合，加入點心、港式湯水等菜式。他表示，由於盒馬設有手機應用程式，提供3公里內30分鐘送達的服務，令線上、線下均有訂單，集團可由酒樓堂食以外，拓展多元化收入。

「跟着盒馬走」 拓內地一線城市

新玖記副總裁羅杰指出，以首間分店為例，現時線上及線下訂單已各佔一半。陳振傑認為，利寶閣與盒馬合作、位於深圳的首間分店反應良好，未來會「跟着盒馬走」，再透過「利寶閣」品牌擴展至內地一線城市，不過現時只屬於初步合作階段，當完成尋找工場、在地化等工作後，未來一年多可加快發展步伐。他又稱，與盒馬合作的好處在於對方早在開店前已規劃好，利寶閣只需做好通風、生產工具等就可快速開門營業。

團年飯團拜訂座與去年相若

香港業務方面，集團首席財務官潘翼鵬表示，生意表現與同業差不多，部分分店錄得兩成至三成跌幅，不過自去年12月至今年1月均「好過上個月」，農曆新年檔期的團年飯及團拜訂座情况與去年相若，年糕等應節食品銷情不俗。至於會否在港再開設傳統酒樓，潘翼鵬僅稱，會考慮租金等因素再決定。

相關字詞﹕阿里巴巴 陳振傑 盒馬鮮生 利寶閣

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