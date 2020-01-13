道富：黃金超買 短線或1550美元整固

去年金ETF吸資1500億 上周現走資

經歷去年大幅流入後，本月截至9日整體金ETF已流入約1.35億美元（約10.53億港元），但上周三及周四連續兩天出現淨流出，反映投資者趁高沽貨，當中SPDR金ETF在這兩天合共淨流出7.08億美元（約55.22億港元）。

徐志傑預計，短期內黃金交易價格會在每盎司1500美元至1600美元之間，因為金價的14天RSI（相對強弱指數）已經達70，反映金價交易在近日升勢之下已達到超買水平。他認為，如果全球股市回落，再加上美國經濟數據疲軟、央行繼續減息、中美雙方未能達成首貿易協議等因素，或是中東局勢再次升級，金價則有可能回升至1600美元的高位。

美股近歷史高位 投資者買金對冲

他又提到，儘管美國股市交易接近歷史高位，但在2019年全球黃金ETF淨流入仍達到190億美元，並由於投資者以黃金作為對冲潛在股市回落的避險工具，因此股票交易達到歷史高位實際上可能導致投資者對購入黃金的興趣增加，預料全球黃金ETF在今年會繼續流入。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，由於伊朗表現克制，因此獲得國際社會的同情；另一方面美國眾議院已通過限制總統特朗普對伊朗發動戰爭的無約束力議案，並已送交參議院審議，目前參議院內特朗普所屬的共和黨雖然控制53議席，不過未必代表議案會被否決。他表示，基於出兵未必能獲取國際社會認同，以及輿論壓力下，美國政府可能未必會「搞落去」，最後事件會逐漸平息，金價因此回落。

專家：油價「睇高一線」

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，雖然美伊雙方克制，但未代表事件有好轉迹象，亦有可能出現偷襲等情况。他預期，避險資產在回吐後會再度上升，當中油價是「睇高一線」，預期美國WTI期油價格可升穿去年66.6美元的高位，或可上試每桶70美元以上價格；金價短期內可回升至每盎司1616美元水平，或有望可突破1650美元。