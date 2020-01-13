德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險

明報記者 馬迪帆

據統計，由去年10月至上周五（1月10日）的逾3個月內，德勤累辭44家公司核數師職位，其中32家公司隨後聘請「非四大」的中小型會計師行任核數師一職。接手的中小行不少於本港核數師中排名十大不入，如威誠國際（8107）請來富信，醫匯集團（8161）請來德博。收穫最多客源屬人稱「big five」的立信德豪，接手7家公司，包括現時股價跌至谷底的太平洋酒吧（8432）。

立信德豪接收最多客戶 共7家

本報就此查詢立信德豪會計師事務所董事林鴻恩，他表示，會計業每到年底都會出現客源流動，因此去年「有一間流失得多，自然有人接得多」。他強調，核數師接受的監管相同，因此每間會計師樓均會十分注重風控，該行並非來者不拒。至於交易所嚴格規範對其客戶帶來的風險，他指不擔心，因外界對處理停牌問題、沽空機構狙擊需求大，公司生意反而有增無減。

對於遭遇核數師「甩底」的一眾公司，宏高證券投資經理梁杰文表示，有留意近期德勤頻繁辭任動作，不過觀察到名單上的公司素質有所不同，不可一概而論均看成無前景、高風險的公司。此外，在辭任時間上，德勤並非是完全在編寫年報前一刻才離場。他認為，核數師因風險評估而辭任，確實對公司形象造成一定打擊，但不代表股東面對危機。

倘核數師有保留意見 上市公司要停牌

消息人士對本報透露，近年核數師與小型公司的關係不甚樂觀。他表示，上市公司可因核數師意見停牌以至變相步入除牌之路，但核數師亦不能勉強給出「無保留意見」，若意見出現漏洞，會計師行面對監管的危機更大。他表示，若會計師行與客人就此已看到潛在爭拗，亦可能引致核數師辭職，但為「大家好落台」，一般辭任通告也只是引述「核數費問題」。