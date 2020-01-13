環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重

杜一指出，過去數十年全球經濟高速增長，對土地及其他資源的使用量，以至對化肥及其他工業品的消耗量均急升，為環境帶來破壞，例如外界一般最熟悉的氣候變化問題，歐洲議會便認為歐洲及全球進入氣候緊急狀態，要求聯合國氣候變化大會各個成員國合作，爭取在2030年減少溫室氣體排放至1990年水平的40%。

除了氣候變化外，杜一分析，1945年第二次世界大戰結束後，全球開始廣泛使用化肥，增加種植農作物的效率，此舉無疑可以養活更多人口，但也帶來全球氮氣太多的問題，對環境造成破壞，「當泥土中氮的成分太高，農作物吸收不了，氮便隨着雨水流入到河或海裏，當河或海裏的海藻吸收大量氮而加快成長，便會形成海藻群，把水中的氧氣都吸乾，這樣河或海裏便沒有生物了，美國的墨西哥灣便有很大面積的海藻群，為當地生態帶來嚴峻的挑戰」。

參考地球邊界理論 解決九大環保問題

另外，「百達資產管理全球環保機遇基金」亦參考在2009年由28位世界著名環境問題專家聯合提出的「地球邊界理論」，該理論以「9個維度」來概括人類社會面對的九大環境問題，當中包括氣候變化 （climate change）、海洋酸化 （ocean acidification）、臭氧層消耗 （ozone depletion）、氮磷迴圈（nitrogen and phosphorus cycle）、淡水消耗量 （freshwater use）、土地使用（land-system change）、生物多樣性（biodiversity）、化學污染（chemical pollution）及氣溶膠濃度（aerosols）；而目前科學家認為，9個維度中的生物多樣性、氣候變化和氮磷迴圈已較為嚴重地超越了安全邊界。

杜一表示，「百達資產管理全球環保機遇基金」首先不會投資於在地球邊界的9個維度中造成環境破壞的公司，並且會通過量化指標，篩選出能在至少一個維度中，對解決環境問題提供解決方案的公司。

在「百達資產管理全球環保機遇基金」中，兩間美國公司ANSYS及Autodesk都屬於「把傳統經濟活動虛擬化」的範疇，杜一解釋，以ANSYS為例，近年便成功幫助美國福士汽車以軟件取代傳統的模具，設計全新電動跑車，此舉可減少不必要的資源浪費，自然亦對環境有利。

軟件設計檢測質量循環再用 投資選擇多

另外，基金中持有的Thermo Fisher Scientific傳統上是美國醫療器械公司，但近年亦有兩成收入來自檢測空氣、水、泥土及食物質量的設備；至於基金最重倉的Veolia Environnement則屬水源供應及技術領域，杜一表示，該公司在全球提供水源循環使用的產品及服務，從而可以減少污水。

[封面故事]