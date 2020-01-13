經濟
封面故事
下一篇 上一篇

環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重

【明報專訊】環境污染及氣候變化為全球帶來巨大挑戰，箇中亦存在投資機會，「百達資產管理全球環保機遇基金」去年回報便超過三成，而2014年成立以來表現亦跑贏大市，管理該基金的杜一在專訪中表示，基金有兩大目標，包括：（1）為投資者帶來長期滿意、與風險匹配的投資回報；（2）通過投資全球股票解決環保問題。

杜一指出，過去數十年全球經濟高速增長，對土地及其他資源的使用量，以至對化肥及其他工業品的消耗量均急升，為環境帶來破壞，例如外界一般最熟悉的氣候變化問題，歐洲議會便認為歐洲及全球進入氣候緊急狀態，要求聯合國氣候變化大會各個成員國合作，爭取在2030年減少溫室氣體排放至1990年水平的40%。

除了氣候變化外，杜一分析，1945年第二次世界大戰結束後，全球開始廣泛使用化肥，增加種植農作物的效率，此舉無疑可以養活更多人口，但也帶來全球氮氣太多的問題，對環境造成破壞，「當泥土中氮的成分太高，農作物吸收不了，氮便隨着雨水流入到河或海裏，當河或海裏的海藻吸收大量氮而加快成長，便會形成海藻群，把水中的氧氣都吸乾，這樣河或海裏便沒有生物了，美國的墨西哥灣便有很大面積的海藻群，為當地生態帶來嚴峻的挑戰」。

參考地球邊界理論 解決九大環保問題

另外，「百達資產管理全球環保機遇基金」亦參考在2009年由28位世界著名環境問題專家聯合提出的「地球邊界理論」，該理論以「9個維度」來概括人類社會面對的九大環境問題，當中包括氣候變化 （climate change）、海洋酸化 （ocean acidification）、臭氧層消耗 （ozone depletion）、氮磷迴圈（nitrogen and phosphorus cycle）、淡水消耗量 （freshwater use）、土地使用（land-system change）、生物多樣性（biodiversity）、化學污染（chemical pollution）及氣溶膠濃度（aerosols）；而目前科學家認為，9個維度中的生物多樣性、氣候變化和氮磷迴圈已較為嚴重地超越了安全邊界。

杜一表示，「百達資產管理全球環保機遇基金」首先不會投資於在地球邊界的9個維度中造成環境破壞的公司，並且會通過量化指標，篩選出能在至少一個維度中，對解決環境問題提供解決方案的公司。

在「百達資產管理全球環保機遇基金」中，兩間美國公司ANSYS及Autodesk都屬於「把傳統經濟活動虛擬化」的範疇，杜一解釋，以ANSYS為例，近年便成功幫助美國福士汽車以軟件取代傳統的模具，設計全新電動跑車，此舉可減少不必要的資源浪費，自然亦對環境有利。

軟件設計檢測質量循環再用 投資選擇多

另外，基金中持有的Thermo Fisher Scientific傳統上是美國醫療器械公司，但近年亦有兩成收入來自檢測空氣、水、泥土及食物質量的設備；至於基金最重倉的Veolia Environnement則屬水源供應及技術領域，杜一表示，該公司在全球提供水源循環使用的產品及服務，從而可以減少污水。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
高息債獲追捧 13內房吸水448億
高息債獲追捧 13內房吸水448億
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
沙特阿美再增集資額
沙特阿美再增集資額
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：闖400元關 騰訊購21818
金子：闖400元關 騰訊購21818
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
3類危疾保險各有長短
3類危疾保險各有長短
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
沈永年：按中山各區優勢揀物業
沈永年：按中山各區優勢揀物業
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
林少陽：最怕是市場一面倒向好
林少陽：最怕是市場一面倒向好
技術取勝：港交所升穿下降軌
技術取勝：港交所升穿下降軌
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
李順威：假期波動 要了解再利用
李順威：假期波動 要了解再利用
劉思明：港股趨波動 持強股防震
劉思明：港股趨波動 持強股防震
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
王弼：為何投資要一點精神分裂
王弼：為何投資要一點精神分裂
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
湯文亮：買樓如何掌握主動權
湯文亮：買樓如何掌握主動權
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
布少明：2020年樓市明天會更好
布少明：2020年樓市明天會更好
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
Wetland第2期 最快春節後推
Wetland第2期 最快春節後推
東堤灣畔呎價跌穿1萬
東堤灣畔呎價跌穿1萬
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價