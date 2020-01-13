瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位

瑞銀財富管理的報告則指出，上周二伊朗以導彈攻擊美國在伊拉克軍事基地後，目前要觀望美國如何回應，惟根據美國政府的說法，目前為止未有傷亡報告傳出，若最終確實如此，則可能減輕美國下一步報復行動的力度，避免雙方連環報復、令進一步升級的情況出現。值得注意的是，伊朗把目標放在美國軍事基地，而不是會影響原油供給的相關設施。

維持加倉美國及全球股市

基於基準情景（即不會出現重大軍事行動升級），瑞銀財富管理認為，此事件對於全球經濟和企業盈利的影響應該不大，因此，該行維持加碼全球股票以及美國股票的立場。

瑞銀財富管理認為，除非出現嚴重供應中斷，否則油價不會在目前水平長時間維持，原因是備用產能依然充足（石油輸出國組織（OPEC）加上俄羅斯的備用產能達每日330萬桶）。該行認為今年全球石油市場依然供過於求，即平均每日過剩供給達30萬桶，這情況在上半年尤其嚴重，原因是非OPEC產油國（包括美國和挪威）的供應增幅長期超過需求增幅。

綜合上述分析，該行預測油價很難企穩於上周高位，而去年9月的局勢就證明了這一點，當時沙特阿拉伯的煉油設施遭到攻擊亦曾為油價帶來曇花一現的升勢；事實上，中海油（0883）及中石油（0857）股價在上周三出現高位後，上周後期已再現沽壓。

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