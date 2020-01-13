霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪

明報記者 葉創成

前周五美軍炸死身在伊拉克的伊朗軍方高級將領，伊朗矢言報復，拖累美股及港股先後出現調整，惟上周二伊朗以導彈攻擊美國在伊拉克的軍事基地後，雖然伊朗及美國對於美軍傷亡有不同說法，但伊朗表明不想因此開戰，美國軍隊暫亦沒有採取報復行動，地緣政治風險降溫，美股三大指數上周中後期轉跌為升，再創歷史新高，即使周五再現調整，惟道指、標指及納指全周仍分別上升0.66%、0.94%及1.75%。

中國商務部上周四表示，應美方邀請，劉鶴將於今日起一連三天率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議，美國總統特朗普上月早已表示兩國將於本周三簽訂協議，而這是中國首次確定有關時間表，消息利好港股，恒指上周先跌後升，全周錄186點或0.66%的升幅。

未來一段時間內貿戰料降溫

在上一任美國總統奧巴馬執掌白宮期間曾擔任財政部副助理部長的柯睿思，在《Money Monday》第204期（去年6月24日出版）封面故事接受專訪時已預測，特朗普及中國國家主席習近平落實於去年6月底在大阪二十國集團（G20）峰會會面，可望促使兩國重啟貿易談判，並且有機會達成和解協議；雖然中美就此拖拉逾半年，惟最終仍可望於本周簽訂首階段貿易協議，柯睿思近日再接受訪問對此表示樂觀其成，「是次華盛頓與北京簽訂貿易協議，應該可以至少令今年相當時間內貿易戰降溫……長線而言，美國及中國仍然需要繼續就一系列問題角力，例如中國如何保障知識產權及對扶持的企業進行補貼等都屬於根深柢固的問題，需要更多的時間來解決」。

美消費料續強勁 盼企業加碼投資

柯睿思在第204期的專訪中，亦測中美國聯儲局在去年下半年踏入減息周期，加上美國經濟基調向好，利好美股，他在今次訪問中仍維持有關觀點，「美股在2019年帶來理想回報，是基於市場意識到聯儲局將繼續在貨幣政策上提供支持，以及希望貿易緊張關係可以略為緩和，這仍然是我們在2020年的基本預測，這樣應該可以令美國消費者的開支維持強勁，甚至可以鼓勵企業拓大產能、增加投資，綜合來說，這些因素都可以令美國上市公司今年交出合理的盈利增長。雖然近日中東局勢升溫，也正好提醒我們一些難以預測的風險可以隨時出現，對上述的基本預測造成威脅」。

美國在1945年第二次世界大戰後，過去75年一直穩居全球政治及經濟「一哥」地位，原因之一是美國期內不斷推陳出新、藉着尖端科技提升生產力；例如2008年金融海嘯後，聯儲局及環球央行先後推出量寬（QE）救市，曾將每桶油價在2013年8月推高至112.24美元的高位，惟美國企業當時研究出開採地底的頁岩油及頁岩氣，大幅增加石油及天然氣供應，使到過去逾6年油價顯著回落，上周收報59.04美元，較2013年高位腰斬逾半，此舉有助壓低通脹，令聯儲局有條件把息口維持在相對低位，支持美國經濟出現歷來最長的擴張周期。

物聯網已應用於採油及航空 料續帶來顛覆性改變

向前望的話，柯睿思指出，要留意物聯網正在美國逐漸普及，令企業更有效收集儲存及分析數據，應用層面廣泛，包括航空、能源、採礦、農業及製造業等，此舉對當地經濟及企業盈利均屬十分正面，「物聯網繼續會令美國經濟體系內的多個經營模式出現進化，因為企業正在學習將遠程傳感器（remote sensors）、數據儲存及人工智能等效力強大的工具同時使用，應用層面方面，石油鑽機的採勘因此更有效率，飛機可以縮短停機時間（downtime），而一些複雜工業運作的生產力也可以提升。隨着5G的普及，日後將可以進行更複雜的數據分析，懂得這些技巧的企業可望得到理想回報，而一些追不上科技發展的企業將會落後於同業」。

綜合上述分析，柯睿思認為，美股目前最大的投資機會，便是受惠於物聯網及5G發展趨勢的科技股，「我們看來正在處於某些關口，物聯網所帶來的顛覆性改變即將發生」。

全球氣候變化 挑戰與投資機會並存

至於環球其他股市，柯睿思分析，假如英國脫歐事件明朗化，德國經濟料將改善，可望對歐洲整體經濟帶來支持；與此同時，美元偏軟亦會為新興市場帶來投資機會。這樣的話，過去10年美股跑贏全球其他主要股市的趨勢（見圖）或會扭轉。

另外，剛過去的2019年是香港自1884年有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫24.5度，較1981至2010年的氣候正常值高1.2度，柯睿思表示，全球氣候變化及各國政府的應對措施，將為投資者帶來挑戰與機會。他解釋，無論規則、法律及監管均正在轉變，而在全球某些地區，碳排放的成本愈來愈高，而生產、轉變及儲存能源的方法亦正在轉變，即使這些關注會否成為今年的投資焦點也好，有關發展非常迅速屬毫無疑問。百達資產管理全球環保機遇基金經理杜一是這範疇的專家，另文將由他詳細解釋有關投資機會。

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