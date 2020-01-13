對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債

據渣打市場數據顯示，2019年亞洲（日本除外）G3債券（即以美元、歐元或日圓計價的債券）的發行額有3386億美元（約2.63萬億港元），較2018年的2694億美元（約2.1萬億港元）升近26%。他指出，去年有關發行額更超越2017年時約3340億美元（約2.59萬億港元）的高峰。

美元低息 今年發債好時機

去年多間內地企業傳出境外債券違約，他指有關數量佔中國整體經濟比例甚少，料今年情况未必會太嚴重，不過市場或將轉向評級與信用較好的債券。提到中國債市，他指出，去年中港發債量佔整體亞洲債券發行量70%，其中大部分為中資企業佔60%，內房企佔中國整體債券發行額840億美元（約6523億港元）。

多家內房企早前已先後發行美元優先票據，為現有債務再融資。他指出，上周有約10多家內房發行境外債，當中包括龍湖集團（0960）及碧桂園（2007），形容「非常成功」，反映投資者想獲更高回報；另從認購倍數、投資者參與人數，以及壓價幅度而言，市場資金都明顯地充裕。

不過，中國發改委去年7月初曾發出指示，要求內地房企發行境外債時，只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務，他指出，受發改委規定所限，預料今年內房境外債券發行量不可能大增，但仍然有一定的融資需求。