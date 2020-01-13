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羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意

【明報專訊】香港去年由《逃犯條例》引發連串示威，民間更掀起日常消費抗爭潮，包括罷買中資背景商品，以往港人周末蒲點深圳亦受影響。有消息透露，羅湖商業城近日向租戶減租15%，主要集中在一樓，惟未知減租月份及店舖數目。「大劉」劉鑾雄旗下華人置業（0127）於2016年將羅湖商業城79個舖位售予其兒劉鳴煒，意味今次減租行動或由劉鳴煒主導。

明報記者 蕭嘉聰、龍彩霞

根據華置2016年底出售商舖予劉鳴煒時通函，商業城每年租金收入約3300萬元（人民幣‧下同），倘維持一年全面減租，劉鳴煒將少收近500萬元租金。本報就消息向劉鳴煒查詢，至截稿前未有回覆。

倘維持一年全面減租 劉少收近500萬

本報記者於2019年12月24日到訪羅湖商業城，獲商場一樓商戶確認減租，幅度約15%，該舖位正屬劉鳴煒旗下，但他指「唔係個個有得減」，透露是有個別商戶多次向業主要求下才獲減租。據記者觀察，商業城人流疏落，有約一成商舖已丟空；另有個別店舖原本是雙舖位，現時改租單舖位，又指因為香港近期社會事件令他們生意大減。有商戶表示，商場過往主要售賣名牌「高仿」甚至冒牌貨，有城管近日剛與商場商戶開會，指這類生意欠佳，甚至建議趕快「轉行」。

羅湖商業城較著名租戶包括連鎖港式快餐大快活（0052）、著名粵式酒家丹桂軒，根據華置通函及資料，商業城由2012年至2017年租金變化不大，多年來每平方米月租金介乎600至650元。華置在羅湖商業城共持有79間零售商舖，總面積2.9萬方呎，但每間舖面積不大，屆乎8.88平方米至56.14平方米。

商戶確認減租 「唔係個個有得減」

近年羅湖商業城已由出售冒牌貨品，轉型至每日來港「走水貨」的集散地，北區水貨關注組發言人梁金成認為，如果減租情况持續，或令水貨活動更積極。他指出，以往水貨客會在關口直接與他人交收，由於太多人投訴及影響形象等因素，現已改到羅湖村交收，或租用羅湖商業城舖位，運送貨品至其他地方。

他指反修例活動後期才發起「光復上水」遊行，最為影響水貨客只是在港鐵（0066）不停上水站的日子，整體水貨客活動未見收斂，以上周五（3日）為例，仍有大量水貨客，相信是「儲糧」應對農曆新年。

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