中美簽協議 挑戰在後面

從12月中旬中美就第一階段協議文本達成一致到最後簽署，耗時足足一個月。這結果看似皆大歡喜，但對兩國特別是中國而言，還有「硬骨頭」在後面。

內地企業面對「狼來了」

挑戰之一，在於內地企業能否笑對「狼來了」。

根據已透露的信息，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。協議實施後，中國將大量進口美國產品，特別是農產品，如豬肉、禽肉等，還將從美國進口一部分小麥、玉米和大米。

進口更多優質消費品對民眾來說當然是好事，但眼下內地經濟正面臨不小下行壓力，工業品出廠價格持續走低，企業利潤下滑，對未來信心嚴重不足。此時擴大來自美國的進口，對已經如履薄冰的企業而言無疑意味着新的挑戰。

關稅無全撤 外貿企業仍要「驅寒」

挑戰之二，在於如何消化那些未被取消的關稅。

中方此前多次強調，雙方達成協議要解決的三個核心問題之一，就是加徵的關稅必須全部取消。但目前看來，第一階段協議並未能滿足中方的要求。

根據中方發布的信息，美方只承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度，推動加徵關稅趨勢從上升趨勢轉向下降趨勢。

受加徵關稅措施影響，2019年前11個月中國對美國出口2.64萬億元人民幣，按年下降8.4%；對美貿易順差按年減少3%。

美國市場是中國外貿企業利潤的主要來源之一。2020年，關稅措施對中國產品出口美國的影響還將繼續存在，外貿企業如何「驅寒」值得關注。

信任瀕瓦解 協議隨時可撕毁

挑戰之三，在於能否保證協議順利執行。

經過一系列兜兜轉轉反反覆覆，中美兩國現在對彼此的信任已出現「赤字」。有鑑於此，協議能否順利實施需要打個問號。

這也是當前市場普遍最擔心的問題。

不少內地企業稱，即使中美簽署了協議，他們也並不看好協議的實際效果，因為在美國已把中國視為競爭對手的情况下，特朗普隨時可能撕毁協議，這類事情已不是第一次。

歸根結柢，簽署協議易，重建信任難。協議簽署之後的一系列挑戰，或許比談判本身更需要中國嚴陣以待。

[馮其十 神州新形勢]