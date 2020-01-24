Wetland昨次輪推335伙 售出327伙

【明報專訊】新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park （下簡稱Wetland ）昨日進行次輪銷售，共推售335伙，包括331伙以價單形式推售及4幢洋房招標發售。值得留意是，昨日以價單推售的單位中，包括細絕天水圍私樓、實用面積僅296方呎的1房戶，折實售價由374萬元起。
昨日項目分兩組銷售，A組為新地員工及大手客，新地員工優先揀樓，大手客最多可購6伙；B組散客則於昨午2時到售樓處報到，高峰時有逾500人在場等候，人龍排至商場停車場，散客最多可購2伙。
截至昨日晚上10時，連同A組大手時段售出的單位，Wetland以價單發售的331伙共售出327伙或99%。
渣甸山皇第首錄成交
另外，由資本策略（ 0497 ）牽頭發展的渣甸山皇第，昨日推出首個複式單位招標，並成功以逾1.76億元售，實呎約6.2萬元。據成交紀錄冊顯示，是次出售的單位為8、9樓A室複式戶，實用2,846方呎、採3房3套間，連同2個車位一併出售。
除Wetland外，昨日尚錄得零星一手成交，包括新地元朗PARK YOHO Napoli及屯門御半山II期，分別售出3伙及1伙。
另億京荃灣映日灣、恒地（0012）北角君譽峰、會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU、MARINI均各售出1伙。