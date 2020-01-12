近年尾急沽貨 淘大兩房劈價近百萬

原業主於去年10月以600萬放售

九龍灣淘大花園錄低價成交，市場消息指出，有關單位為M座低層1室，實用面積356方呎，兩房望內園，原業主於去年10月中以600萬元放售，並在去年12月中減價20萬元至580萬元放售，市場反應仍冷淡，原業主於近日再減75萬元，終以505萬元易手，較原叫價累減95萬元或16%，折合實呎14,158元。

翻查資料，對上同類型單位N座低層7室，實用368方呎，於2019年2月以508萬元易手，實呎13,804元，即新成交單位為近一年低價成交。原業主於2013年12月以330萬元購入，持貨6年多，帳面獲利175萬元，物業升值53%。

將軍澳海翩滙有業主在額印期滿後，即放售物業，近日成功沽出單位。美聯物業營業經理林志堅表示，有關單位為6座高層H室，屬實用773方呎套3房戶，原業主原計劃於長線投資收租，惟經濟環境變數，於去年9月額印期滿後，即以1,500萬元放售，近日終以1,295萬元連租約易手，較原叫價低205萬元或14%，折合實呎16,753元。

海翩滙3房劈價逾200萬連約售

該單位目前月租3.15萬元，即新買家可享租金回報2.9厘。原業主於2016年9月以1,082.1萬元購入，持貨3年多，帳面獲利212.9萬元，物業升值20%。

另一邊廂，白居二中籤者積極在市場物色單位。

白居二575萬入市廣明苑

世紀21物業經理魏仕良表示，近期接連錄白居二入市個案，有將軍澳白居二中籤者最新購入廣明苑廣新閣G座中層16室，實用面積646方呎，成交價575萬元（未補地價），實呎8,901元。據悉，原業主早於去年9月起放售，當時叫價620萬元（未補地價），議價後累減45萬元或7.3%易手。原業主於1998年4月以約123.6萬元（未補地價）購入，持貨近22年，帳面獲利451.4萬元，物業期內升值3.7倍。