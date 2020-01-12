挾自動駕駛技術 特斯拉Google挑戰傳統車廠

老牌車企被原有軟件束縛

多個主要汽車製造商正爭取在電動車技術，或自動駕駛技術以外，為業界帶來改變。面對汽車軟件興起，以及車主對蘋果iOS或Google安卓生態系統的依賴，促使汽車業界摸索如何在科技日新月異的世代保持其品牌競爭力。科技巨企雄厚的現金儲備，令汽車業界憂慮最終可能淪為汽車硬件供應商。

汽車技術供應商Aptiv的技術總監Glen De Vos表示，汽車製造商正爭取成為以軟件掛帥的企業，但步履蹣跚。反觀特斯拉由零開始發展，向車主提供無線軟件更新服務，成為了一家以軟件為先的汽車製造商，而老牌汽車企業則被原有的軟件架構所束縛，令其在改革路上遭遇很大困難。

貿戰關稅升 威脅汽車供應鏈

更麻煩的是業界在轉型期間面臨貿易戰的挑戰。潛在的關稅成本提升，威脅全球汽車業供應鏈，業界在增加對電動車的研發資金之際，進一步削弱了盈利能力，因相關技術開發成本極大，且失敗的風險也相當高，一旦這些系統不適用於市場，又或有被黑客入侵的風險，將帶來災難。晶片設計公司ARM的汽車團隊負責人Chet Babla警告，只要當中出錯，使用了相關系統的汽車就會變成「路上的導彈」。

與此同時，愈來愈多科技企業有意加入戰團，例如SONY也在CES展出電動車Vision S。它採用了汽車零件商博世（Bosch）及晶片大廠高通（Qualcomm）等技術，全車配備33個感應器，並在前座以屏幕取代傳統的儀表板，但SONY暫未將Vision-S列入生產計劃內。

[企業地球村]