現代拓電動飛天的 豐田富士山下打造未來城市

資料來源：《金融時報》

豐田的未來城市計劃，邀來設計Google綠色智能總部的著名丹麥建築師Bjarke Ingels合作，以打造一個以太陽能、地熱和氫燃料電池技術推動的綠色城市。豐田將於今年底前關閉富士山麓的廠房，並於明年底在舊廠址動工興建一個佔地0.7平方公里的未來都市。它將結合住宅、零售、商業等用途，能源、雨水過濾和貨物運輸系統等基礎設施，將被隱藏於地下網絡，落成後可容納2000名居民，當中包括豐田員工和家人，從中研究創新的街道設計、自動駕駛技術、智能家居技術及新型交通工具等。

全面物聯網 未來城市容2000人

市內的住宅將用於測試家庭機械人等協助日常生活的新技術。這些智能家居將利用基於傳感器的AI技術，實現全面的物聯網連接，以執行物件傳送和垃圾處理等功能。豐田章男稱，由零開始建設一個完整的城市，即使規模細小，也是開發未來技術的獨特機會，透過傳感器等將居民、建築物和車輛連繫起來，在虛擬和現實的領域測試AI互聯技術，發揮AI的最大潛能。這城市計劃看來野心勃勃，但豐田認為，汽車製造商需在社會發展的大趨勢（包括城市化、環境保護、老齡化社會、人工智能融入消費產品、 5G無線連繫） 享有領先優勢。

戴姆勒展示《阿凡達》概念車

其他在CES參展的車廠，也紛紛展示無人駕駛技術、車載視頻遊戲、連繫5G網絡的概念車等，勾劃未來發展的願景。主打豪華房車市場的戴姆勒（Daimler），也在CES邀來金像大導占士金馬倫（James Cameron），展示受全球賣座科幻電影《阿凡達》（Avatar）啟發的「生命體」概念車「Vision AVTR」 （AVTR願景） 。AVTR是指Advanced Vehicle Transformation（先進車輛改造），設計標榜環境可持續性及自主性。

現代Uber合拓飛天的士

啟發這概念車設計的電影《阿凡達》，講述一種外星生物能融合族人的思想，建立彼此以及與自然的共生關係。「Vision AVTR」 概念車沒有軚盤及油門等關鍵的汽車部分，並改由概念車中心的橢圓形觸碰式控制台操控駕駛。司機只需把手掌放上控制台就可駕駛車子。控制台同時可偵測司機的脈搏及呼吸，監察司機的健康情况，營造人車融合的體驗。

與此同時，現代汽車也公布與召車平台優步（Uber）合作的電動飛天的士計劃，為大城市提供自動駕駛的飛天的士服務。兩家公司預計，飛天的士將在今年試飛，並希望在3年內開始商業營運。澳洲墨爾本、美國達拉斯和洛杉磯將成為試點城市。

飛天的士監管存不確定因素

現代汽車去年聘請了美國太空總署（NASA）前工程師Jaiwon Shin領導其城市空中交通發展計劃，並打算對該業務投資15億美元，盼大規模生產能使空中運輸成本維持在可負擔範圍，使普羅大眾負擔得起短途的飛天的士。

飛天的士能垂直起降，航程在100公里以內，最高時速為290公里。它也是優步爭取成為「交通業亞馬遜」的重要計劃之一，希望民眾放棄私人汽車，跨進共享交通網絡。但飛天的士的監管前景仍存在很大不確定性。

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