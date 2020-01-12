貿易協議現暗湧 美股新高後倒跌

整周累計，道指、標指及納指分別升0.69%、0.94%及1.75%。Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James表示，部分科技巨頭股價強勢，帶動今年股市開局非常良好，但就業數據乏善可陳，投資者選擇獲利回吐。

特朗普：首輪協議簽署或延後

後市方面，伊朗承認錯誤擊落烏克蘭客機，或令美伊局勢再陷緊張；與中國的貿易關係亦有暗湧，上周傳出中國在與美國簽署貿易協議前夕增購巴西大豆；此外路透社引述消息人士表示，中國已暫停今年在全國推廣添加了10%生物燃料乙醇的車用乙醇汽油計劃，這兩項舉措或令中國進口美國農產品規模未必可按貿易協議兌現。另外美國總統特朗普上星期接受訪問時又突然表示，中美簽署首輪貿易協議或會較周三（15日）延後，這些消息都影響後市表現。

恒指夜期上周五高水130點，報28,768點；美股高位回落，港股ADR指數升跌不一，收報28,640點，升1點。中銀香港（2388）ADR折合報28.22元，較港收市高1.31%；騰訊（0700）ADR折合報399.43元，較港收市高0.21%；匯控（0005）ADR收報59.24元，較港收市跌0.61元；港交所（0388）ADR收報275.56元，較港收市升0.56元。