英豪華車廠Aston Martin 吉利母公司擬入股

Aston Martin股價急升15%

消息刺激Aston Martin於上周五（10日）急升15.3%，收報469.7便士。Aston Martin已有107年歷史，專門為電影系列《007》主角占士邦生產御用座駕。

消息人士表示，吉利認為Aston Martin與吉利旗下英國跑車品牌蓮花（Lotus）整合後，可以節省技術和車輛平台開支。

吉利本身亦擁有富豪汽車（Volvo）品牌，也是平治（Mercedes-Benz）母公司德國戴姆勒（Daimler）最大股東，持近一成股權，而戴姆勒則持有Aston Martin的5%股權，並為Aston Martin供應汽車引擎。Aston Martin、吉利及戴姆勒均拒絕就入股一事置評。

早在上個月，外電路透社曾報道，Aston Martin正與潛在投資者就建立長期關係初步談判。引入投資者是該車企其中一個改善低迷財務狀况的選項，與多名潛在投資者的洽談中，與加拿大億萬富翁Lawrence Stroll的談判是最高級別，Lawrence Stroll是一級方程式（FI）車隊Racing Point的擁有者，其兒子Lance Stroll也是F1車手。