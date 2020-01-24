張松橋破倫敦紀錄21億買豪宅 本地富豪近年鍾情英「磚頭」 掃近600億貨

明報記者 李哲毅

據外電彭博社報道，張松橋家族透過發言人發出電郵，已證實張松橋同意購入這幢位於知名高尚住宅區騎士橋（Knightsbridge）的豪宅。該豪宅建於1830年代，佔地62,000平方呎，可俯覽海德公園，並靠近著名百貨公司Harrods。

窗配防彈玻璃 曾為沙特王儲住所

大宅曾稍作改建，屋內總共有45個房間，而房間窗戶配備防彈玻璃。大宅設有多部電梯、泳池、健身室及地下停車場等。目前未知張松橋買入大宅後會否拆卸重建，據聞重建後物業估值可高達7億英鎊（約71.06億港元）。

重建後物業估值傳高達71億

這座大宅曾是沙特阿拉伯已故王儲Nayef bin Abdulaziz於英國的住所，目前由瑞士財富管理公司Decisive Wealth SA代表已故王儲的繼承人管理該物業。Decisive首席執行官Elie Chamat表示，今次出售彰顯倫敦房地產市場對國際投資者的吸引力，而疲軟英鎊刺激海外富豪到倫敦開展業務。

張松橋並非首次沾手英國房地產，旗下中渝置地早在2017年便曾連環收購3項倫敦物業，集團在2017年1月首先斥資28.57億元收購倫敦商業物業One Kingdom Street，兩個月後再以110.09億元收購倫敦利德賀大樓，2017年12月再投資倫敦利德賀街商廈。另外上月中渝置地宣布成立合資企業，落實斥資1.82億英鎊參與倫敦Whiteleys改造及重建項目。

中渝置地2017年三購倫敦物業

除張松橋外，近年大批香港富豪亦趁英鎊疲弱狂掃英國房產，例如「四叔」李兆基女婿、華大酒店主席鄭啟文早在2016年6月，英國通過脱歐公投後便搶飲頭啖湯，斥資7億元買下倫敦Royal Scot Hotel，去年11月又再收購倫敦金融城前警察局大樓。本港首富李嘉誠旗下長和系亦將目光放在英國，長實先後於2018年6月及11月豪擲共173億元，分別收購了倫敦的寫字樓物業和住宅項目。