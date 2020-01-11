位處中西區名校網 吸家長客

區內多個新盤入伙 暫逾百租盤

此外，西區近年先後有多個樓盤入伙，其中15 Western Street附近的瑧蓺及藝里坊．1號已相繼入伙，而西環的翰林峰，現正處於收樓階段，據知已有超過100個放租盤，平均每呎叫租約80元水平，開放式單位月租約由1.5萬元起。

利嘉閣地分行經理黃國然表示，總數提供645伙的翰林峰，雖然目前仍處於收樓階段，不過，市場已有超過100個單位放租，每呎叫租約80元水平，其中開放式叫租約1.5萬至1.6萬元，1房單位叫租超過2萬元，本月暫錄得4宗開放式單位租務成交，一個實用216方呎的5座低層B室，月租1.53萬元，呎租約70.8元。

藝里坊．1號目前約有30個放租盤，每呎叫租約78元，並以1房單位為主，最平放租單位為實用282方呎的低層E室，叫價1.8萬元，呎租約63.8元。其中一個中層D室，實用259方呎，以約1.8萬元租出，呎租約69元。另瑧蓺由於入伙時間較長，目前只餘約12個放租單位，每呎叫租約80元以上。

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