15 Western Street靈活趟門增空間感

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

位處西邊街15號的15 Western Street，屬單幢式設計，提供104個單位，由屋苑前往港鐵西營盤站只需步行數分鐘，出入方便。樓盤預計明年9月落成，樓花期約21個月。

戶型方面，項目明顯主攻上車客及收租客，樓盤3至26樓部份，採一梯五伙設計，有38伙是實用213方呎的開放式單位，佔整體單位數目36.5%，而1房單位則有57伙，佔比54.8%，實用面積由307至344方呎。換言之，項目有超過九成單位均為開放式及1房間隔。

主打迷你戶 開放式213呎起

發展商早前開放一個開放式交樓標準示範單位予公眾參觀，為實用面積213方呎的8樓D室，起居室面積約100多方呎，雖然不算太大，可謂「一眼睇晒」，不過勝在方正實用，外連22方呎露台，採落地玻璃門分隔，視覺上可增加空間感。

發展商為求幫助買家善用每一寸空間，單位內有不同的「貼心」設備，例如在大門口位置及近露台位置設有儲物空間。較為特別的是利用活動趟門把起居室與廚房、浴室分隔，戶主可因應需要，把廚房或浴室的門關上，門後設有門鎖確保私隱，趟門本身亦預留電視用的天線、電掣位，以及預留電視機位，方便買家入住後擺放家俬。

趟門預留電視機位

值得一提的是，項目無論是任何間隔單位的浴室，都備有通風窗。另在廚房部分，若關上趟門後，可變成傳統式「梗廚」，有別於市場上大部分開放式單位只採用開放式廚房設計。

另外，近年細單位主導市場，變形家具興起，發展商亦展出一套「變形家具」，可完全收起、變成書枱、或變成睡牀，整個過程只需數十秒，購買該盤開放式單位的買家，可以優惠價500元購買一套。

此外，發展商亦展出B、E室1房單位的開放式廚房及廚櫃，伸延出來的工作枱，配有插頭，可作餐桌或書桌之用；另外亦設有鞋櫃、活動式掛鈎、傘架等實用家具。

頂層單位連天台私人泳池

至於項目極高層部分、即27樓或以上，則是面積較大的兩房或特色戶，其中28至30樓，設有3個標準兩房單位，實用面積503方呎，另有3個兩房連書房單位，實用面積620方呎。特色單位方面，27樓部分設有兩個連平台戶，A室實用626方呎，連149方呎平台，特點是設有按摩浴池。至於頂層31樓則屬一梯一伙，單位實用1127方呎，3房間隔，最大賣點是連799方呎天台及私人泳池。

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