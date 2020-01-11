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經濟
2020年1月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
去年樓市辣稅209億 按年跌四成 5年新低 反映境外買家投資客大減
CCL三大指數齊跌至逾10月新低
THE RICHMOND 206呎近600萬入場
海澄軒申部分樓面轉住宅
青山灣住宅地收16份標書
騰訊挑戰400元 高位沽盤勁 恒指國指連升6周 一年最長升浪
騰訊阿里有份投資 小紅書融資估值468億
港匯創3年新高 港元拆息全線升穿2厘
李澤鉅：今年對香港審慎樂觀
花絮：李嘉誠只送祝福不發言
中移動：力爭第4季實現SA商用
惠理盈喜 純利大增1.2倍
周大福上季港澳同店銷售跌35% 較前季明顯收窄 內地零售值升17％
太古首3季商場銷售額跌12%
百勝中國或港上市 攜程傳接觸投行
李小加：不怕濠交所 套現乃太太意思
審批醜聞後首請人 上市委員會年薪漲五成
甘比再沽盛京銀行 張松橋接貨
追星美2.6億欠款 英皇准委臨時接管人
就業遜預期 美股照新高 瑞信看好iPhone銷情 蘋果股價破頂
朱克伯格10年展望：AR和VR令人置身任何場景
波音文件爆員工嘲MAX「小丑設計」
陸振球：大灣區樓市春天港獨寒
周末睇樓好去處
15 Western Street靈活趟門增空間感
位處中西區名校網 吸家長客
中西區海濱長廊成「打卡勝地」
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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去年樓市辣稅209億 按年跌四成 5年新低 反映境外買家投資客大減
CCL三大指數齊跌至逾10月新低
THE RICHMOND 206呎近600萬入場
海澄軒申部分樓面轉住宅
青山灣住宅地收16份標書
騰訊挑戰400元 高位沽盤勁 恒指國指連升6周 一年最長升浪
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