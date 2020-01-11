陸振球：大灣區樓市春天港獨寒

美聯物業主席黃建業近日為新一年樓巿作出預測，指香港「底子」好，有65%自置家庭已供滿樓，不少父母有能力協助子女上車，認為市場對住屋始終有需求。

黃建業又認為，雖然農曆新年後各行業皆有機會出現結業潮，惟經濟基礎穩健，預料連串事件不會動搖香港金融中心地位，坦言香港地位無可取代。

黃老闆料今年港樓價呈U形走勢

黃建業預期，今年香港整體樓價走勢將呈U形走勢，上半年樓市將先跌後回穩，下半年在政府放寬按保，中美貿易戰放緩下，預料經濟情况明朗後，有機會回升，全年樓價最多升約5%。他又建議，目前樓市正處於「小陽春」，一手新盤交投暢旺，惟認為「小陽春」來去匆匆，建議二手業主目前可以「見好就收」率先沽貨，再尋找其他投資機會。有意置業的人士，可趁樓價回落5%至8%入市自用。

說真的，縱使樓巿如黃建業預測的可全年升5%，也仍未突破過去兩年形成如M形雙頂高位，即過去兩年樓巿只能橫行，在過去兩年入巿的回報只是一般，如在最高位入巿更要「坐艇」，過去兩年除了樓價橫行，成交更萎縮，以致代理行業備受壓力，令到美聯（1200）的股價從高位跌了接近八成！

近月香港的亂局，令到零售業備受打擊，不少新續租約的舖位租金大幅下跌，同時也有未完租約的租戶要求減租共渡時艱，但獲得業主減租的幅度似乎頗為有限，黃建業便說美聯平均獲減租幅度只有5%，遠不及目標的減租三成，或會因此削減分行數目。

黃建業：過年後或有1/3代理失業

早前政府公布零售業的失業率已升至5.2%，餐飲業的失業率更升至6.2%的8年高位，那代理行如何？黃建業就預期樓巿萎縮下，過年後或會有三分之一的代理要失業，以此推算，現時全港持牌代理人數約3.9萬人，若有三分之一要離職，那便有約1.3萬代理要失業，情况頗為不妙。

近年樓巿成交不振，不少代理主要靠促成一手樓成交維生，但剛公布的一些數字卻令人擔心未來一手成交也可能走下坡。

2019年預售樓花同意書呈「三低」。美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，去年12月未有新申請預售樓花同意書，自8月後再次出現「零申請」。若以全年累計，2019年新申請預售樓花單位共有10,360伙，較2018年19,403伙大跌約46.6%，更為自2013年後的6年新低（見圖1）。

預售同意書現「三低」 未來供應勢減

獲批預售樓花方面，去年12月共有兩個項目獲批預售樓花，包括日出康城第9C期（503伙），以及於上周末發售的Wetland Seasons Park第一期（710伙），合共涉及1,213伙，較11月上升約7.3%。然而，以2019年全年計，去年共14,137個單位獲批預售樓花，仍較2018年跌約34.9%，是4年新低（見圖2）。

另外，雖然去年獲批預售樓花單位數目與新申請單位均告回落，但獲批預售樓花單位始終較新申請單位為多，導致去年12月累積待批樓花單位按年顯著下跌。據資料顯示，去年12月累積待批樓花單位為6,262伙，較2018年12月的10,058伙按年跌約37.7%。若以單月計算，數字亦比起11月7,475伙回落約16.2%，連跌3個月，並是5年新低（見圖3）。

上述預售樓花同意書出現「三低」現象，亦即反映未來一手新盤供應或會銳減，代理可以做的一手盤亦會減少，大大不利此行業。

相對香港的代理慘情，筆者認為專做大灣區樓盤的代理生意好得多，尤其在香港區選結果出了之後，有認為香港的亂局其實是有主流民意支持，所以要分散投資到大灣區物業，又或是在大灣區買樓以作後備家園，有大灣區的香港物業代理老闆對筆者表示，他的員工在12月份做到的生意，竟然多達之前11個月的總和，一些員工做到連續3個多星期都不能放假，其業績自然為專做香港樓盤的同業所羨慕。

最近看到一宗有趣的娛樂新聞，張兆輝及姚子羚等出席新劇《黃金有罪》首播飯局，劇中飾演股壇狙擊手的張兆輝自爆現實中投資完全不行，曾試過買賣股票勁蝕6位數，他說：「血汗錢都輸光了，當時夠付首期，不過輸了都好，個人就會清醒，踏實一點，經一事長一智。現在不敢再買股票了，買股票是需要花心機和時間做功課。」而姚子羚表示同樣不敢碰股票，因為藝人沒時間處理，都驚搞到損手爛腳，不想血汗錢化為烏有，所以聽阿媽講買「磚頭」最實際，她說：「還在供緊樓，所以要努力工作，壓力當然也有，但也可逼自己進步，女仔還是要有個錢傍身。」

「聽阿媽講買『磚頭』最實際」

筆者認為，如是希望藉投資股票以儲首期去買樓並無不可，但就不可以投機買高風險的產品，而若是已有首期並打算買樓，更不應胡亂入巿，至於藝人若沒時間，更不能炒賣而只能長線投資股巿，當然就算是磚頭也不宜盲目高位搶樓，因樓巿也曾在1997年後跌足6年多跌了近七成！

[陸振球 樓市解碼]