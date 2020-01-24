波音文件爆員工嘲MAX「小丑設計」

「這些小丑由猴子監管」

文件內容恐令波音與監管機構的關係惡化。波音在一份聲明表示，這些談話紀錄所使用的語言，以及其表達的某些情緒，不符合波音的價值觀。波音將採取適當的行動回應，一旦完成所需的審查，相關人員將被紀律處分。

波音在2017和18年的一些文件，談論MAX的模擬駕駛器開發，內容暗示一些員工可能向美國聯邦航空管理局（FAA）隱瞞了MAX的問題換取當局審批。其中一名波音員工在2018年的一封信寫道：「我去年的掩飾行為未得到上帝寬恕。」

令人尷尬的是，波音才改變立場，鼓勵購買了MAX機的航空公司，以模擬器為機師提供訓練，而不是依靠軟件。航空公司以模擬器培訓每名機師，每小時要花上數百美元，可能令航空公司打消購買新機的計劃。波音表示，所有模擬器均有效運作，並未發現與模擬器的認證文件，對FAA有任何虛假陳述。FAA稱，這些消息令人失望，但未見任何尚未發現的安全風險，將續按照程序為MAX復飛審查。

（綜合報道）

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