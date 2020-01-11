朱克伯格10年展望：AR和VR令人置身任何場景

不再訂定年度個人挑戰

朱克伯格在fb撰文稱，與其訂定每年挑戰，不如構思自己希望10年後的世界和自己的生活會變成怎樣，並確保自己專注於這些事情上。他說，2016年出生的長女屆時已升上高中，他希望到時fb研發的AR和VR技術高度發展，令用戶可「處身」任何地方，助社會解決部分城市住屋成本上漲、就業機會不平等的問題。

朱克伯格又考慮到如何管理fb這種大型社交平台。目前fb的每日活躍用戶是美國人口的接近5倍。朱克伯格構思政府應如何規範網上的言論自由、隱私和數據使用。fb近年一直飽受此類問題的困擾。他又表示，會繼續通過名下的非牟利機構，斥資研究疾病治療。回顧2009年起，朱克伯格每年訂定的大計分別為：每天結領帶上班、學習普通話、嘗試成為素食者（吃肉只吃自己獵殺的動物）、每天寫代碼、每天跟fb員工以外的人士接觸、每天至少寫一張感謝便條、隔周閱讀一本書、每天跑1英里（約1.6公里）並開發人工智能（AI）系統管理自己的健康數據、前往美國所有州份、糾正fb、主持一系列研討會探討科技路向。

（綜合報道）

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