就業遜預期 美股照新高 瑞信看好iPhone銷情 蘋果股價破頂

美匯指數昨維持在97.5左右的水平，全周升約0.7%，是11月初以來最大的按周升幅。國際油價繼續回落，布蘭特期油曾跌穿每桶65美元，紐約期油曾跌穿每桶59美元。期金價格偏軟，在1550美元水平徘徊。

失業率維持50年低位

按行業分類，在上月的聖誕購物旺季，零售業招聘增加，新增職位達4.1萬，休閒及招待的職位亦增加4萬。上月美國失業率維持在3.5％的50年低位，符合與期。以失業人口加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，也降至6.7%，創1994年以來新低。就業人數增加，而勞動人口同時增長，令勞動參與率上月維持在63.2％。就業總人數則升至1.588億，創歷來新高。

全年非農職位增速9年最慢

去年全年非農職位合共增長211萬，平均每月增長17.6萬，增速是2011年以來最慢，較2018年的268萬新增職位顯著下降。分析認為，招聘放慢反映企業要招聘足夠人手有難度，且同時反映環球經濟的不確定因素，可能影響到企業的增聘人手。受中美貿易戰等影響，美國過去一年的製造業職位增長大減，淨增長只有4.6萬，遠低於2018年的26.4萬。

數據公布前，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，迄今沒有看到任何證據顯示，穩健的就業市場為通脹帶來更大壓力，預示1月底的聯儲局會議可能政策按兵不動。《華爾街日報》稱，最新的非農數據是基於12月上半月的調查，未完全反映去年底的形勢轉變，包括中美貿易談判的進展、美國與加拿大及墨西哥完成新的貿易協議，以及美國國會通過一項廣泛的支出法案。此外，數據也沒有反映美國與伊朗的緊張關係加劇。考慮到形勢不斷轉變，部分企業趨於謹慎。

分析：數據未至引起消費憂慮

分析普遍認為，昨公布的數據，不足以影響到聯儲局對利率按兵不動的立場。富時羅素（FTSE Russell）全球市場研究總監Alec Young稱，12月的就業數據比預期疲軟，但未至於引起市場對美國消費及整體經濟健康的擔憂。

（綜合報道）

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