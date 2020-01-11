審批醜聞後首請人 上市委員會年薪漲五成

年薪介乎10萬至23萬

上市委員會除負責審批外，亦要進行監察上市科、審批《上市規則》修訂等工作。上市覆核委員會則是近年新成立架構，去年才委任首屆委員會成員，負責審理對上市委員會所作決定的覆核申請。兩委員會工作量均不小，其中上市委員會每周最少召開一次會議，成員預期要出席半數例行會議。覆核委員會方面，估計每年有約40個會議，成員亦須出席半數。

雖然委員會手握大權，但去年仍爆出上市部高層利用漏洞，幫助多項不當審批「過關」。未知是否為體現對管治重視，今年上市委員會獲大幅度加薪。上市委員會成員年薪漲五成至15萬元，副主席漲三成至18.75萬元，主席漲五成至22.5萬元。若有意報名，有關申請須在4月3日或之前提交。新一屆委員會任期則預計由今年7月開始，為期12個月。