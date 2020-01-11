李小加：不怕濠交所 套現乃太太意思

早前減持港交所套現1.7億

李小加又再評中港局勢，他表示，即使在最壞情况，相信中國仍會認同「兩制」有其作用。他又指已故中國領導人鄧小平在思考香港回歸時曾有三大期望，分別為主權歸回中國，政府管治妥當，以及港人心思回歸。李小加認為，第一個期望已達到，至於另外兩項能否達標，北京或會重新審視，相信「2019年會是轉捩點」。

李小加上月突然沽出港交所，涉及65萬股，均價每股256.53元，套現1.7億元。外界紛紛揣測是否其看淡香港前景，不過李小加於活動上就解畫，指是太太吩咐其沽出，形容家中有另一位「主席」。不過，港交所股價自12月以來節節高升，昨日收報275元，較其沽出價高5%。「太太投資建議」令其少賺約870萬元，成為沉重「愛的代價」，不過李小加對此笑指，樂見外界對港交所充滿信心。