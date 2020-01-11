百勝中國或港上市 攜程傳接觸投行

百勝中國於內地擁有肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）的獨家運營權，目前市值約182.3億美元（約為1421.94億港元）。

傳百勝已與顧問商討 或今年上市

路透社昨日亦表示，早前傳出計劃回港上市的攜程，現正於銀行磋商第二上市事宜。報道續指出，攜程希望可於今年上半年售出至少10%股份，此外公司已接觸了中金公司（3908）、摩根士丹利及摩根大通。

攜程及三投行對報道均未有置評。目前攜程市值約為218.4億美元（約1703.52億港元），售股10%意味其第二上市發售規模估計可達20億美元（約為156億港元）。

麗年國際昨掛牌 較招股價跌0.4%

雖然近期中概股回港風聲不斷，攜程、百度、網易均處潛在名單之上，但即使計入本身為傳統行業的百勝中國，4間公司市值之和仍不如阿里巴巴（9988），各公司在美股的日成交亦遠遜於阿里（見表）。

新股方面，昨日掛牌的電子產品供應商麗年國際（9918）受冷遇，全日較招股價跌0.4%，報0.249元。每手8000股，每手帳面蝕80元。

下周一將再有兩新股掛牌，暗盤表現個別發展，澳門服裝零售商尚晉國際（2528）挫16.5%，GEM板上市的玻璃生產商中國宏光（8646）則升17%。尚晉國際早前公布，公開發售超額認購17倍，一手中籤率14%，抽8手穩中1手。