太古首3季商場銷售額跌12%

另她認為香港零售額跌幅明顯，集團必須繼續支持本地零售業及集團的租戶。

預期港全年零售額跌幅將擴大

太古旗下國泰航空（0293）亦受社運影響，訪港及離港旅客大幅減少。自去年8月以來訪港旅客經過的按年跌幅普遍在38%，10月略收窄至跌35%，惟11月跌幅再擴大至46%；去年10月的離港旅客人數則錄得按年13%的跌幅，11月收窄至跌8%，但跌幅仍為8月以來最低，導致國泰決定調低今年運力，按年減1.4%。

報道亦提到，自6月反修例運動開始以來，國際品牌也一直縮減在港規模。時尚配飾品牌「Folli Follie」亦在上月於租約到期前關閉位中環分店。 另一方面，《南華早報》早前亦透露，全球最大的奢侈品集團LVMH亦因為業主拒絕減租，而計劃關閉銅鑼灣時代廣場的分店。本港多個大型商場自去年8月始為租戶提供減租方案，當中包括新地（0016）及領展（0823）在去年10月宣布，商場全日關門的日子可獲免租。