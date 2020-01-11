周大福上季港澳同店銷售跌35% 較前季明顯收窄 內地零售值升17％

有分析認為，由於訪港遊客人數大跌，周大福港澳市場表現合乎預期，雖然今年1月農曆新年的情况有望好過去年10至11月，但訪港旅客人數仍是拖累銷情主因，預料未來兩季的同店銷售仍要下跌三至四成。

明報記者 蕭嘉聰

股價昨升2.3%報8元

周大福股價昨收市升2.3%，報8元。內地訪港旅客10月及11月人數大減35.6%及58.4%，周大福內地電子支付或人民幣結算佔港澳市場總零售額，即內地客的銷售貢獻於第三季亦跌至34％，較上季減少1個百分點。另外，按產品劃分，黃金產品第三季同店銷售於中港澳三地均見倒退，其中內地倒退1%，港澳則倒退26%。珠寶鑲嵌首飾內地同店銷售升1%，港澳則倒退53%。

內地銷售改善增2%

周大福指出，由於金價波動，期內國際金價按年升21%，黃金產品銷量減少，令中港澳黃金產品同店銷售下跌，不過平均單價按年上升，內地由4200元升至5000元，港澳由7400元升至10200元。

另外，周大福又指出，內地同店銷售由第二季的倒退7%，改善至增長2%，但港澳受到消費意欲疲弱及客流量放緩的負面影響，令到同店銷售顯著下跌。

而截至2019年12月底止，集團合共有3789個零售點，港澳及其他市場淨開設2個周大福珠寶零售點，而內地期內淨開設296個零售點，包括淨開設279個周大福珠寶零售點，當中淨關閉15個直營店及淨開設294個加盟店，以及淨開設有9個、4個、4個SOINLOVE、MONOLOGUE及周大福鐘表零售點。

集團至今共有3789零售點

有零售股分析員認為，周大福的內地業務表現偏強，即使國際金價大幅上升，同店銷售仍錄得2%的增長，店舖數目亦有增長。

至於港澳市場方面的表現，分析員認為則是合乎預期，始終去年同期的基數較低，而展望未來，社會情况好轉、中美貿易戰緩和、股市暢旺等因素可有助銷情，1月表現會較去年10、11月更佳，但訪港旅客人數大減，相信未來兩季的同店銷售仍要跌三至四成。