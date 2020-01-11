李澤鉅：今年對香港審慎樂觀

李澤鉅在致辭中表示，香港人經歷許多風浪，逆境中一向展現出頑強的韌力。香港人往往在不同事件後愈變愈強，更大智大勇，更懂得互諒互讓。面對當前的挑戰，相信香港人也將會一一克服。他又指出，來自中國內地和世界各地的固定盈利貢獻和現金流，將有助集團在時機來臨時參與香港的復蘇。

回應重返中國「從來無離開過」

至於長和系近年多次被內地官媒批評撤資，但李澤鉅再次重申，「香港和中國內地仍為重要市場」，「在中國內地，集團繼續是眾多香港公司中，投資規模最大的一家」。

李澤鉅並用了不少篇幅羅列長和於內地足迹，包括擁有50多個地產項目、屈臣氏零售網絡去年在中國內地開設了450家新店，目前內地店舖數目已超過3,800 家。和記港口的鹽田4至6號泊位亦於去年啟用，於內地經營港口總數增至76個等等。

早前傳出港燈（2638）有意在澳門證券交易所上市，問到港燈到澳門上市有何作為時，李澤鉅只回應說：「啱啱開始申請」，並無再透露詳情。

近日李嘉誠旗下亞騰資產管理公司（ARA）以24.2億元收購上海地產項目，被指是「重返內地」。李澤鉅指，「從來無計劃過離開，又點會有重返」。他多次強調，集團一直有在內地投資，從來無離開過（內地）。