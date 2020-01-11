港匯創3年新高 港元拆息全線升穿2厘

銀公：招股新年令拆息波動

隔夜拆息昨日升91個基點，報2.37厘；一星期拆息升37個基點，報2.35厘；3個月、6個月及12個月拆息變幅不大，分別報2.32厘、2.38厘及2.39厘。銀行公會昨舉行年內首次例會，公會署理主席、中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈表示，預計港元拆息仍然會受到短期因素，包括招股及適逢新年等影響，估計拆息或將會出現更多波動。

不過，她指出，去年本地銀行存款及貸款均錄得穩健增長，截至去年11月底止，銀行存款及貸款分別增長近3%及約6%，相信資產質素將維持在穩定水平，惟今年本港經濟及營商環境不明朗，貸款增長或受影響，但市場仍有一定貸款需求，目前未見明顯資金外流情况。

指港經濟放緩 步入技術衰退

她表示，去年下半年本港經濟放緩，並步入技術衰退，社會事件令經營環境明顯轉差，加上受中美貿易摩擦、歐盟經貿關係、地緣政治等不確定因素影響，預料今年本港經濟將延續去年的低增長。今年銀公將主要集中四項工作，她指出，一是推動跨境金融發展，認為隨內地金融市場開放、大灣區規劃等機遇，本港將繼續發揮與國際接軌的優勢，以鞏固國際金融中心與離岸人民幣樞杻中心的地位。其餘工作重點包括推動綠色金融、推動科技創新及做好利率基準改革。