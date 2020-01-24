騰訊挑戰400元 高位沽盤勁 恒指國指連升6周 一年最長升浪

明報記者 陳子凌

恒指夜期昨晚再升，至11時15分報28,743點，高水105點，延續前日升勢，騰訊昨日繼續獲投資者追捧，最高曾見399.2元，迫近去年4月11日400.4元的高位，但高位之下再現千人操，例如在398.3元附近，主動沽盤佔比高達83%，其中一個掛牌合共達2300個沽盤，共沽出180萬股，涉資逾7億元（見圖），反映臨近400元沽壓相當重。套利盤湧現，令騰訊突破高位有阻力，最終收報398.6元，升2.21%，成交破百億，達100.3億元。騰訊做好亦吸引北水青睞，昨日有11.78億元淨買入，為港股通淨買入最多的股份。

耀才：短期升幅已過急

耀才證券研究部總監植耀輝指出，騰訊旗下微信小程序前日於內地舉行公開活動，披露了去年微信小程序日活躍用戶超過3億，令市場憧憬會成為騰訊另一收入新增長點；不過利好消息未能帶動股價再上一層樓，植耀輝認為主要是騰訊去年12月以來已累積了一定升勢，且升幅已有點過急，因此一去到400元較大阻力位置便出現較多套利盤。他又指出，短期內是否能突破400元關口，還要看外圍市况及科網股表現是否足夠為騰訊的急升帶來新支撐。

恒安一周升逾一成

在股王貢獻之下，恒指昨日於反覆中轉跌為升，收報28,638點，升77點，累計全周升0.66%，與國指齊齊連升6個星期，是去年1月以來最長升浪。本周恒指表現最佳為累升逾一成的恒安（0144），而總結近6周，瑞聲（2018）及騰訊表現最佳，均累升逾兩成。

升幅最大藍籌 貢獻恒指69點

雖然騰訊未能升穿400元，但仍然是昨日升幅最大藍籌，且貢獻恒指69點，是港股在窄位波動中最終跌轉升的關鍵。恒指昨日高開逾百點已是全日高位，曾最多回吐56點，尾市見反彈，收升77點，報28,638點；計及藥明生物大股東配售的50多億元上板，大市成交金額破千億至1052億元，是去年12月17日以來最多；國指跌13點，收報11,267點。

除了騰訊，其他大型科網股亦普遍做好，阿里巴巴（9988）創219元上市新高，收報218元，升1.11%；美團（3690）升1.1%，收報109.6元。小米（1810）則反覆偏軟，收報11.42元，跌0.7%。