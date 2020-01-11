青山灣住宅地收16份標書

上述地皮地盤面積逾14.5萬方呎，可建樓面約58.28萬方呎，以市場估值29億至38億元計，折合每方呎樓面地價約5000至6500元。

估值最高38億 每呎樓面地價6500元

新地副董事總經理雷霆回應查詢指出，集團是次獨資競投。遠展地產總裁方文昌，以及恒地和信置代表均於截標現場分別表示獨資參戰。嘉華發展及租務總監尹紫薇則表示，集團獨資競投，並會按市價入標。佳兆業傳媒及投資者關係部總監蔡晉表示，集團是次獨資入標，認為地皮具發展潛力，在大灣區概念下，對香港長遠發展前景抱樂觀態度。

中信大坑道地中標價高次標4%

早前由中信泰富以32億元、每方呎樓面地價24,836元投得的大坑道135號豪宅地，地政總署昨以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，標價由10億至30.66億元、以可建樓面12.88萬方呎計，每方呎樓面地標價7761至23,796元，中信泰富出價僅多1.34億元或4.5%。