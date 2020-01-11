青山灣住宅地收16份標書

【明報專訊】反修例風暴稍為平息，近月發展商入標競投官地又轉趨激烈。屯門第48區青山公路青山灣段住宅用地昨日截標，共收16份標書，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐（0020）、信置（0083）、嘉里（0683）、嘉華國際（0173）、遠展（0035）、佳明（1271）、華懋、建灝等，而中資則有佳兆業（1638）入標。
上述地皮地盤面積逾14.5萬方呎，可建樓面約58.28萬方呎，以市場估值29億至38億元計，折合每方呎樓面地價約5000至6500元。
估值最高38億 每呎樓面地價6500元
新地副董事總經理雷霆回應查詢指出，集團是次獨資競投。遠展地產總裁方文昌，以及恒地和信置代表均於截標現場分別表示獨資參戰。嘉華發展及租務總監尹紫薇則表示，集團獨資競投，並會按市價入標。佳兆業傳媒及投資者關係部總監蔡晉表示，集團是次獨資入標，認為地皮具發展潛力，在大灣區概念下，對香港長遠發展前景抱樂觀態度。
中信大坑道地中標價高次標4%
早前由中信泰富以32億元、每方呎樓面地價24,836元投得的大坑道135號豪宅地，地政總署昨以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，標價由10億至30.66億元、以可建樓面12.88萬方呎計，每方呎樓面地標價7761至23,796元，中信泰富出價僅多1.34億元或4.5%。