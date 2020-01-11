海澄軒申部分樓面轉住宅

【明報專訊】社會爭議影響旅遊業，長實（1113）伺機將旗下酒店項目的部分樓面改裝為住宅出售。城規會文件顯示，長實將馬鞍山海澄軒的673間酒店房改作住宅，每伙平均面積約600方呎，佔原先酒店房間831間67%，僅保留194間房，整個項目總樓面維持不變，涉59.2萬方呎。住宅與酒店將各自設有獨立入口及升降機大堂，其中住宅樓層每層46伙，共涉4部升降機。
涉673伙 保留194間酒店房
長實指出，海澄軒現規劃於其他指定用途的酒店地帶，申請修訂大綱註譯是為了提供更大彈性，而改裝為住宅單位出售可滿足置業需求，並符合政府增加土地及置業政策。資料顯示，海澄軒現為1幢18層高酒店，提供831間房間，佔地約8.6萬方呎，並於2002年10月開業。資料顯示，長實2000年僅以約1.2億元投得海澄軒地皮，每方呎樓面地價低見約200元。
20年前每呎樓面地價200元投得
另興勝創建（0896）等持有的長沙灣青山道476號Peak Castle商廈，新近向城規會申請略為放寬最高地積比率限制，就現有商廈加建1層，並改建為酒店，1至3樓用作酒店附有設施，包括健身室、餐廳等，5樓或以上則作酒店，提供200個酒店房，總樓面約14.92萬方呎。
長實呎價不足2萬購和域臺單位
此外，土地註冊處顯示，九龍塘和域臺D座中層5室單位，上月獲長實主席李澤鉅等人任董事的高隆投資有限公司以2600萬元購入，以實用面積1318方呎計， 實呎1.97萬元，較去年8月份收購的低一層單位實呎2.28萬元，收購呎價低13.6%。長實等早於2007年1月曾以2300萬元收購該單位，惟及後市況轉差，長實取消有關交易，即12年來提價300萬元或13%收購。