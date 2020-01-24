THE RICHMOND 206呎近600萬入場

首張價單共11伙、即近四成單位折實價低於800萬元，意味可承造九成按保。恒地營業（二）部總經理韓家輝指，THE RICHMOND首推30伙，開放式及1房戶分別佔10個和20個，價單定價均低於1000萬元，提供最高7%直減折扣；最貴單位為10樓實用304方呎A室1房戶，折實價898.93萬元（折實實呎2.95萬元）。

均呎逼3萬 貴15 Western Street 7%

首張價單內，只有上述入場單位是首批唯一折實價低於600萬元，最快新春前開售，設於中環國金一期的示範單位明日起對外開放。THE RICHMOND提供90伙，單位實用面積最細為181方呎（屬連平台特色戶），為西半山近年最迷你新盤單位。至於萬科（香港）發展、昨首輪開售的15 Western Street，售出13伙，套現近1億元，佔可售單位總數50伙26%；呎價最高為15樓C、D室開放式單位，實用213方呎，成交呎價均為32,934元。

中信泰富馬鞍山峻源自開放現樓示範單位後，今年以來交投穩定，昨售出2座18樓A室，屬實用1185方呎3房戶，成交價2080萬元、實呎1.75萬元，令項目今年累售單位增至6伙、套現近1.2億元。

133 PORTOFINO批預售

另信置（0083）西貢對面海低密度住宅項目133 PORTOFINO，已獲批預售樓花同意書。項目共提供33伙，包括26伙分層單位及7座洋房，昨晚已上載樓書。資料顯示，項目26伙分層單位主打三、四房間隔，其中13伙為標準分層戶，13伙特色單位。分層單位每戶皆設私人電梯大堂，洋房提供四、五房間隔，每幢洋房均採前後雙私人花園設計，並設有雙車位。