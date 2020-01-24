去年樓市辣稅209億 按年跌四成 5年新低 反映境外買家投資客大減

明報記者 林可為

根據稅務局資料顯示，涉三大辣稅成交去年下半年錄得9988宗、涉總稅收逾87.56億元，相對去年上半年錄12,906宗、涉總稅收逾121.74億元，按半年計分別跌23%和28%，顯示去年下半年反修例風暴愈演愈烈，除令下半年新盤成交宗數（約7100宗），比上半年（1.16萬宗）下挫39%外，也拖累港府辣稅收益。

12月BSD宗數按月大跌近五成

至於最受市場關注的兩種辣稅，去年下半年涉雙倍印花稅總稅收61.36億元，比上半年錄得90.72億元，下跌32%；同時，去年下半年涉買家印花稅總稅收25.22億元，比上半年錄得29.58億元，下跌15%，相關數字反映下半年有關樓市的投資活動萎縮。

綜觀去年全年，涉三大辣稅總體成交逾2.28萬宗、涉總稅收逾209.3億元，較2018年全年錄3.72萬宗、涉總稅收367億元，按年分別勁跌39%和43%，同屬稅務局自2014年開始公布三大辣稅按月統計以來的5年最低紀錄。事實上，買家印花稅去年全年錄2132宗成交、全年總稅收54.81億元，按年同樣跌約四成；另雙倍印花稅去年全年錄2.03萬宗成交、全年總稅收152.09億元，按年同樣分別下跌約四成。

至於去年12月涉三大辣稅成交共1286宗，按月減26%，涉稅收逾8.9億元，比去年11月錄逾13.09億元，按月減31%；其中以買家印花稅之成交跌幅最大，錄得95宗、涉稅款2.179億元，分別按月跌48%及40%。另去年12月雙倍印花稅成交有1166宗，按月減24%；涉稅收6.703億元，按月減28%，當中涉住宅之雙倍印花稅錄4.25億元，相較11月錄5.69億元，按月減25%。額外印花稅方面，12月錄25宗，按月增14%；惟涉稅款1100萬元，按月卻減19%。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，在反修例風暴下令去年下半年本港經濟大受打擊，不少本港投資者、海外買家對本港市場感到悲觀，因而減少甚至取消投資香港物業市場，從而令去年下半年兩項辣稅的稅款收益（包括DSD及BSD），分別比上半年減少32%和15%。不過，陳認為樓市今年有機會復蘇，料今年涉三大辣稅的宗數及稅收不會再暴跌，或與去年持平。