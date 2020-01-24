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TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起

【明報專訊】主攻「新世代」客源的新地TOWNPLACE本舍，旗下全新租賃物業中半山堅道TOWNPLACE SOHO將於農曆新年後招租，項目共涉293伙，首推50伙，實用面積286至661方呎，意向月租由2.2萬元起，目標呎租約80元，預計今年3月入伙。

目標呎租80元 開放式286呎起

新地Signature Homes總經理官曉霓表示，TOWNPLACE SOHO主打精巧單位，開放式及1房戶佔60%，項目將於農曆新年後招租，首批將提供50伙，月租由2.2萬元起，租期由1個月至1年不等，亦因應新世代而推出3種租賃方案，分別有服務式住宅、附設家俬單位，以及自置家俬單位，自置家俬單位月租較其他單位低約一至兩成不等。她預計，項目今年上半年可全數租出，預計年租金收入約1.5億元。

以手機App開大門鎖

項目示範單位設於28樓，共有3個，A室為實用面積570方呎3房戶，單位望中環全景致；而B室則屬實用358方呎1房戶，亦享中環景致。這兩個示範單位同由Stellar Works設計，以「優雅木調」為設計主題，單位內擺放大量木色家俬，感覺優雅。另一個示範單位為E室，實用面積460方呎，2房間隔，單位內採用Francfranc家具，打造「日系簡約」的格調。另發展商開發手機智能應用程式（App），住戶可以透過應用程式打開大門鎖，以及控制室內家電。

相關字詞﹕TOWNPLACE本舍 新地 官曉霓

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