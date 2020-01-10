經濟

香港地產

下一篇 上一篇

太古城3房千萬易手 返5年前水平

【明報專訊】樓市回調，市場出現不少低市價或蝕讓成交，其中「樓市探熱針」鰂魚涌太古城，一個3房單位以1000萬元易手，實呎約1.45萬元，重返約5年前水平。另外，何文田皓畋則有3房單位以1350萬元易手，原業主持貨3年實蝕約140萬元。

市場消息指，太古城華山閣極低層H室，實用面積689方呎，3房間隔，望馬路景，去年9月叫價1260萬元放售，最新減價至1000萬元成交，減幅約兩成，與屋苑兩房單位成交價相若，實呎14,514元。

皓畋2房1350萬 3年實蝕逾一成

資料顯示，同座同面積中層H室，2015年4月年曾以1028萬元易手，即今次成交價重返近5年前。有關單位原由一名李姓買家及林姓買家於2002年以190萬元購入，再於2018年以1000萬元內部轉讓予另一名李姓買家，今次交易涉及樓價10%、即100萬元額印稅，據悉，有關稅款由買家負責。

此外，市場消息指出，何文田皓畋5座高層C室，以1350萬元售出，實用面積587方呎，2房間隔，實呎22,998元。原業主2016年11月1370.9萬元購入，持貨剛滿3年，帳面已蝕約21萬元，業主當時買入時需支付7.5%印花稅，連其他使費計，實蝕約140萬元或12%。

又一居3房1350萬 低市價7%

中原高級資深分區聯席董事陳偉雄表示，鄰近又一城的又一居，位於6座高層E室，實用657方呎，3房間隔，以1350萬元沽出，實呎20,548元，成交價比屋苑同類型單位低近100萬元或7%。原業主於2006年4月538萬元購入，帳面獲利812萬元或1.5倍。

另土地註冊處顯示，西灣河嘉亨灣5座高層C室，實用面積749方呎，上月底以1780萬元易手，實呎23,765元。原業主為伍兆琛及余毅昉（YU YI FANG），後者與衛生用品企業維達國際副主席余毅昉的中英文相同，料為同一人，於2008年以850萬元購入，現帳面獲利約930萬元或近1.1倍。

相關字詞﹕蝕讓成交 皓畋 低價成交 二手成交 太古城

上 / 下一篇新聞

日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股
瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股
被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約
被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約
陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟
陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟
港視去年第四季GMV按年增39%
港視去年第四季GMV按年增39%
恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股
恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股
趁市旺套現 雲鋒基金減持阿里健康
趁市旺套現 雲鋒基金減持阿里健康
大行齊唱好 李寧安踏飈近一成
大行齊唱好 李寧安踏飈近一成
摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓
摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓
豬價回落 中國12月CPI低預期
豬價回落 中國12月CPI低預期
投資科企獲PayPal收購 迪生創建料獲利9.29億
投資科企獲PayPal收購 迪生創建料獲利9.29億
港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測
港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測
永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存
永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存
匯豐渣打下周二起延長營業供換新鈔
匯豐渣打下周二起延長營業供換新鈔
星光行海景連租約 呎價2.1萬易手
星光行海景連租約 呎價2.1萬易手
中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高
中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高
彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%
彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%
平治房車銷量連續9年破紀錄
平治房車銷量連續9年破紀錄
張兆聰：二線科技股留意閱文
張兆聰：二線科技股留意閱文
張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？
張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？
技術取勝：H&H國際挑戰40元
技術取勝：H&H國際挑戰40元
盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號
盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號
「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選
「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選
前高級警司轉行睇經濟風險：林鄭留任不利港復元
前高級警司轉行睇經濟風險：林鄭留任不利港復元
劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後
劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後
周顯：學生炒股贏老師
周顯：學生炒股贏老師
譚新強：無人機襲擊：以殺害大量旁人掩飾的暗殺行動
譚新強：無人機襲擊：以殺害大量旁人掩飾的暗殺行動
湯文亮：助中小企最有效方法
湯文亮：助中小企最有效方法
吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元
吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元
大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高
大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高
THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場
THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場
意峰首推5洋房招標 呎價挑戰愉景灣紀錄
意峰首推5洋房招標 呎價挑戰愉景灣紀錄
TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起
TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起