太古城3房千萬易手 返5年前水平

市場消息指，太古城華山閣極低層H室，實用面積689方呎，3房間隔，望馬路景，去年9月叫價1260萬元放售，最新減價至1000萬元成交，減幅約兩成，與屋苑兩房單位成交價相若，實呎14,514元。

皓畋2房1350萬 3年實蝕逾一成

資料顯示，同座同面積中層H室，2015年4月年曾以1028萬元易手，即今次成交價重返近5年前。有關單位原由一名李姓買家及林姓買家於2002年以190萬元購入，再於2018年以1000萬元內部轉讓予另一名李姓買家，今次交易涉及樓價10%、即100萬元額印稅，據悉，有關稅款由買家負責。

此外，市場消息指出，何文田皓畋5座高層C室，以1350萬元售出，實用面積587方呎，2房間隔，實呎22,998元。原業主2016年11月1370.9萬元購入，持貨剛滿3年，帳面已蝕約21萬元，業主當時買入時需支付7.5%印花稅，連其他使費計，實蝕約140萬元或12%。

又一居3房1350萬 低市價7%

中原高級資深分區聯席董事陳偉雄表示，鄰近又一城的又一居，位於6座高層E室，實用657方呎，3房間隔，以1350萬元沽出，實呎20,548元，成交價比屋苑同類型單位低近100萬元或7%。原業主於2006年4月538萬元購入，帳面獲利812萬元或1.5倍。

另土地註冊處顯示，西灣河嘉亨灣5座高層C室，實用面積749方呎，上月底以1780萬元易手，實呎23,765元。原業主為伍兆琛及余毅昉（YU YI FANG），後者與衛生用品企業維達國際副主席余毅昉的中英文相同，料為同一人，於2008年以850萬元購入，現帳面獲利約930萬元或近1.1倍。