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THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場

【明報專訊】今年港島新盤戰拉開序幕，萬科（香港）牽頭發展的西營盤15 Western Street，今日首輪開賣50伙之際，恒地（0012）發展、由營業（二）部負責銷售的西半山羅便臣道23個月樓花THE RICHMOND，最快日內開價，並預告個別單位折實售價將低於800萬元，意味可承做九成按保。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，THE RICHMOND最快本周末開價，首張價單提供約30伙單位，主要涉及開放式及1房單位，相信個單位的折實價將低於800萬元，意味可承做九成按保，新春前正式開售。

至於設在中環國金中心1期的示範單位，以23樓A室為藍本，實用面積304方呎、1房間隔，浴室設於睡房內，並設有通風窗，而非「黑廁」；另單位採用開放式廚房設計，樓層高度為3.15米（約10呎4吋高）。此外，單位設有22方呎露台和16方呎工作平台，最快周末對公眾開放。THE RICHMOND提供90伙，單位實用面積最細為181方呎（屬連平台特色戶），料為西半山近年最迷你新盤單位；最大兩房單位實用面積468方呎。

15 Western Street收260票超額4倍

今日首輪發售50伙的西營盤15 Western Street，於昨日截止認購登記，消息指過去7日累收逾260票，超額逾4倍。另新世界（0017）已屆現樓的北角柏蔚山，今日起亦推出8個複式大戶招標。

相關字詞﹕柏蔚山

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