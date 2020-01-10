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大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高

【明報專訊】儘管反修例風暴仍未平息，但樓市熾熱時經常出現大手掃貨個案的情况近期再現。本報統計，新盤市場近一個月錄得最少4宗大手掃貨個案，涉及4個新盤共15伙，總成交金額近10億元。至於市場最新錄得大手成交，來自鷹君（0041）大埔白石角朗濤，有本地客斥逾1億元連掃3個3房及4房單位，市場消息指其中兩個單位須付15%辣稅，料涉約882萬元。

明報記者 林可為

新盤市場近一個月錄得的大手成交，來自4個新界和九龍區新盤，其中去年7月推出至今估計累沽約420伙、套現約41億元的朗濤，據成交紀錄冊顯示，項目最新透過招標連沽3伙，為2座10樓全層3伙（A、B、C室），單位實用面積1079至1739方呎，屬3房及4房間隔，成交價介乎1737.2萬至4226.5萬元，實呎1.61萬至2.43萬元，買家先付5%訂金，餘下95%可於項目今年7月入伙時始上會。

本地客逾億購朗濤3伙

代理消息指，上述3個單由同一組本地買家購入，即總作價高逾1.011億元，估計其中兩伙須付15%辣稅，估計涉約882萬元。值得一提的是，近期涉及金額最多的大手掃貨個案，為敏華控股（1999）創辦人兼董事局主席黃敏利及其兩名兒女，共斥資超過5.538億元，購入建滔（0148）等發展的沙田九肚駿嶺薈共3幢洋房，當中包括一座實用面積10,706方呎的大屋。此外，嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田皓畋，日前亦錄得同一組買家連購7個實用面積900餘方呎單位的個案，總作價逾2.18億元。市場消息指，相關買家為內地人士，料須付30%辣稅涉約6541萬元。

敏華主席5.5億掃駿嶺薈3洋房

至於新盤市場其他大銀碼成交，包括華懋已屆現樓的將軍澳海翩滙，最新透過招標售出1號屋，創項目售價新高紀錄；上述1號屋實用面積2688方呎、屬4房4套間隔，另連747方呎花園和482方呎天台，連雙車位以6462萬元售出，實呎逾2.4萬元。總共提供857個單位的海翩滙，所有分層和複式單位已經沽清，目前餘下4幢洋房待售。

新世界桂芳街擬轉租為售

另新世界（0017）早前曾推出招租的跑馬地桂芳街8號(屬舊契項目)，擬由租轉售，待租客租約期滿遷出後，於上半年推出發售；項目提供156個單位，包括52個開放式單位及104個1房戶。市場消息指，新世界亦有機會以整幢形式放售，現正獲數名投資者洽購，金額介乎15億至18億元不等。

相關字詞﹕新世界 海翩滙 駿嶺薈 敏華控股 朗濤 鷹君 反修例風波

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