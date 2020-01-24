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吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元

【明報專訊】馬來西亞近月是港人海外置業的熱門城市，記者在本周一至周三獲當地大型地產發展商東家集團(Eastern & Oriental Berhad，E&O)邀請到訪大馬首都吉隆坡，實地考察其即將在港發售的豪宅樓花新盤Conlay的投資價值。東家集團高級總經理兼營銷與銷售主管黃永光相信，吉隆坡樓市過去兩年的低潮期已過去，正處於築底回升的階段。

記者早於2018年3月已曾應東家集團邀請，走訪集團位於當地柔佛州、吉隆坡及檳城三大城市的多個項目，而本周一至周三再獲其邀請到訪吉隆坡，是次則聚焦於該首都城市的豪宅新盤Conlay，記者可將此行所見所聞與兩年前比較；而且是次受訪的東家集團黃永光曾在本港工作，同時了解兩地實况，對擬在馬來西亞置業的讀者料有參允考價值。

黃永光坦言，過去兩年馬來西亞包括吉隆坡樓市只是平穩發展，原因是馬來西亞首相馬哈蒂爾在2018年5月上台後，曾叫停多個大型基建項目，物業投資者也需要觀望政策變化。而且馬來西亞是石油及棕油生產大國，期內該兩項資源價格均下跌，為當地經濟帶來負面影響。

今年聚焦馬星高鐵進展

不過，黃永光指出，馬來西亞新政府去年落實重啟與中國合作的東部高鐵項目後，兩星期前亦已拍板在吉隆坡興建大馬城(Bandar Malaysia)；大馬城屬交通導向型的城市綜合體，佔地高達486公頃。

根據規劃，連接吉隆坡至新加坡的高鐵路線終點便位於大馬城，鐵路建成後，吉隆坡往來新加坡只需90分鐘；黃永光估計，馬來西亞及新加坡政府將爭取在今年落實此重大項目，若能成事，對吉隆坡經濟及樓市發展屬正面。

至於東家集團即將在港發售的新盤Conlay，位於吉隆坡城中城(Kuala Lumpur City Centre、KLCC)市中心內，鄰近日本、美國及印尼領使館，可步行至當地五星級醫院太子閣專科醫院(Prince Court Medical Centre)，加上可遠眺皇家雪蘭莪高爾夫球場，現時地理位置已相當優越；而且附近正在興建新地鐵站Conlay，日後經此坐4個站可達大馬城鐵路站，再轉高鐵至新加坡亦非常方便。

Conlay整個項目設有491個單位，包括作服務式住宅用途的200個高層單位，以及作住宅用途的291個低層單位。東家集團早前已推出100個低層單位銷售，至今售出約70伙，將再推出100個單位，累計約130伙短期在港發售，單位面積介乎742至1334方呎，平均實用呎價約2000元馬幣(約3800港元)，最平單位售價約140萬元馬幣，相等於266萬港元。Conlay計劃於2024年第一季落成，即屬4年期樓花新盤。

另外，去年6月本港爆發社會運動以來，港人申請馬來西亞「第二家園計劃」(MM2H)人數顯著增加，提供相關服務的Green Stay (MM2H) Sdn Bhd負責人蔡偉明表示，本港去年全年申請MM2H的個案逾1000宗，一年的申請已高於該計劃在過去十多年的總和。

MM2H不接受軍警紀律部隊申請

蔡偉明又透露，馬來西亞政府去年7月已向當地MM2H顧問機構表明，基於國家安全的考慮，不會通過任何國家或地區的軍人、警察及紀律部隊人員對MM2H的申請。他表示，上述指引不止適用於香港，對全世界申請者均屬如此。

明報記者 葉創成 吉隆坡直擊

[海外置業錦囊]

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