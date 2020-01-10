經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：助中小企最有效方法

【明報專訊】社運有緩和下來迹象，本地官媒已經不再用止暴制亂，但經濟環境正在轉壞，即使社運緩和亦不能即時扭轉形勢，有做飲食生意老友話在農曆年前結業，仲話擺番幾圍多謝昔日捧場客，至於舊伙計就會依足勞工法例規定賠償，個別老伙記賠償更加比勞工法例優厚，我有多少不明白，老友有幾層樓收租，生意唔好，應該是暫時的，現在社運放緩，代表生意會慢慢轉好，點解在生意將會有起色之時放棄，老友話一言難盡。

老友做小型食肆多年，賺到錢之後的唯一途徑就是買樓，大大話話有七八個單位，總值超過1億元，在社運之前，食肆賺到的錢勉強都可以夠供樓，但在社運發生之後，除了食肆生意不佳，租金收入亦減少，在捉襟見肘下，就不得不出售一個住宅單位，或者將食肆結業，他唔捨得出售任何物業，唯有無奈地結束生意。其實，員工也很無奈。

放寬逆周期措施 可刺激經濟

政府在社運發生之後，經常話支持中小企，李嘉誠先生的基金更加以實際行動支持，但奈何數目不大，對受影響的中小企起不到太多的作用，至於業主減租，作用亦不大，其實，中小企是可以自救，就是政府容許金管局放寬逆周期措施，令到那些中小企東主可以利用本身擁有的物業加大貸款金額，以我老友為例，只要放寬10%，他便有超過1000萬元信用額，就算以現在情况，最少可以捱多3年以上，嚴格來說，這是一個最簡單而又最有效支援中小企的方法，只要那些中小企繼續生存，經濟復蘇會比預期快，如果繼續揸緊信貸額度，結果是揸死不少中小企，令更多人失業，經濟環境繼續轉壞，放寬逆周期措施，與人民銀行降準一樣，都是希望從放寬政策下得出來的信貸額可以刺激經濟，有起死回生概念。

有人話放寬逆周期措施不可行，雖然可以令中小企東主借多一些錢來支持自己的生意，但如果社運持續，經濟沒有起色，他們損失會更大，其實他們不明白中小企東主的心態，他們所擁有的物業是從生意賺到，現在生意不佳，出售一些物業或者利用物業向銀行加大借貸額來維持生意亦很正常，亦是人性化做法，如果擔心蝕本，當初就不會做生意。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股
瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股
被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約
被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約
陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟
陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟
港視去年第四季GMV按年增39%
港視去年第四季GMV按年增39%
恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股
恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股
趁市旺套現 雲鋒基金減持阿里健康
趁市旺套現 雲鋒基金減持阿里健康
大行齊唱好 李寧安踏飈近一成
大行齊唱好 李寧安踏飈近一成
摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓
摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓
豬價回落 中國12月CPI低預期
豬價回落 中國12月CPI低預期
投資科企獲PayPal收購 迪生創建料獲利9.29億
投資科企獲PayPal收購 迪生創建料獲利9.29億
港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測
港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測
永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存
永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存
匯豐渣打下周二起延長營業供換新鈔
匯豐渣打下周二起延長營業供換新鈔
星光行海景連租約 呎價2.1萬易手
星光行海景連租約 呎價2.1萬易手
中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高
中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高
彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%
彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%
平治房車銷量連續9年破紀錄
平治房車銷量連續9年破紀錄
張兆聰：二線科技股留意閱文
張兆聰：二線科技股留意閱文
張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？
張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？
技術取勝：H&H國際挑戰40元
技術取勝：H&H國際挑戰40元
盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號
盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號
「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選
「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選
前高級警司轉行睇經濟風險：林鄭留任不利港復元
前高級警司轉行睇經濟風險：林鄭留任不利港復元
劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後
劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後
周顯：學生炒股贏老師
周顯：學生炒股贏老師
譚新強：無人機襲擊：以殺害大量旁人掩飾的暗殺行動
譚新強：無人機襲擊：以殺害大量旁人掩飾的暗殺行動
吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元
吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元
大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高
大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高
THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場
THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場
意峰首推5洋房招標 呎價挑戰愉景灣紀錄
意峰首推5洋房招標 呎價挑戰愉景灣紀錄
太古城3房千萬易手 返5年前水平
太古城3房千萬易手 返5年前水平
TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起
TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起