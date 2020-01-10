湯文亮：助中小企最有效方法

老友做小型食肆多年，賺到錢之後的唯一途徑就是買樓，大大話話有七八個單位，總值超過1億元，在社運之前，食肆賺到的錢勉強都可以夠供樓，但在社運發生之後，除了食肆生意不佳，租金收入亦減少，在捉襟見肘下，就不得不出售一個住宅單位，或者將食肆結業，他唔捨得出售任何物業，唯有無奈地結束生意。其實，員工也很無奈。

放寬逆周期措施 可刺激經濟

政府在社運發生之後，經常話支持中小企，李嘉誠先生的基金更加以實際行動支持，但奈何數目不大，對受影響的中小企起不到太多的作用，至於業主減租，作用亦不大，其實，中小企是可以自救，就是政府容許金管局放寬逆周期措施，令到那些中小企東主可以利用本身擁有的物業加大貸款金額，以我老友為例，只要放寬10%，他便有超過1000萬元信用額，就算以現在情况，最少可以捱多3年以上，嚴格來說，這是一個最簡單而又最有效支援中小企的方法，只要那些中小企繼續生存，經濟復蘇會比預期快，如果繼續揸緊信貸額度，結果是揸死不少中小企，令更多人失業，經濟環境繼續轉壞，放寬逆周期措施，與人民銀行降準一樣，都是希望從放寬政策下得出來的信貸額可以刺激經濟，有起死回生概念。

有人話放寬逆周期措施不可行，雖然可以令中小企東主借多一些錢來支持自己的生意，但如果社運持續，經濟沒有起色，他們損失會更大，其實他們不明白中小企東主的心態，他們所擁有的物業是從生意賺到，現在生意不佳，出售一些物業或者利用物業向銀行加大借貸額來維持生意亦很正常，亦是人性化做法，如果擔心蝕本，當初就不會做生意。

紀惠集團行政總裁

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