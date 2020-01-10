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劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後

【明報專訊】港股好友反擊，恒指一口氣收復近一周的跌幅，高收於今年首個交易日之上，創近半年收市新高；大市成交保持活躍，形勢向好。然而，大市跟不上破頂，升勢由個別行業或股份主導，新一批強弱勢股已形成，勿貪平追落後。

恒指昨高開279點後爭持，早市28,400點窄幅上落，午後向上推進，以全日最高位收市，收報28,561點，升473點或1.68%；國指升1.82%。大市成交957億元，高於60天平均逾兩成，成交暢旺。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.83%、1.39%，焦點大小型股份。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率88比12，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為70比30，大市升勢全面，買盤積極且動力強。數據庫涵蓋約350隻股份，高於20天線比例回升七成半，但有三成半股份未重上10天線。 此外，昨天創今年收市新高的股份不足三成，普遍跟不上恒指強勢。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，惟僅三分之一的升幅超過1.7%跑贏恒指；科技器材升3.5%表現最強，其次紡織及服飾、內房及物管升逾2.5%，另工業、食物飲品、醫藥保健升逾2%。

藍籌騰訊港交所九倉呈強勢

科技股以小米（1810）、中興通訊（0763）、京信（2342）明顯呈向上尋頂格局；內房、物管、工業、食品、醫藥股則有龍湖（0960）、雅生活（3319）、三一（0631）、信義玻璃（0868）、康師傅（0322）、藥明生物（2269）也延續強勢向上。還有藍籌股騰訊（0700）、港交所（0388）、中壽（2628）、吉利（0175）、九倉（0004）等破頂而上，均反映有不少行業股份表現相當強勢。

除了趨升的強勢股外，也有部分扭轉調整趨勢回升如萬洲（0288）、安踏（2020），部分更如華虹（1347）、敏華（1999）更升破近期高位。碧桂園服務（6098）初步突破，可以留意。公司藉母公司大型項目組合及土地儲備，加上透過品牌拓展第三方項目市場，盈利有望保持強勁增長；旗下項目密度高形成的管理集約化效應，毛利率跑贏同業，估值上享有溢價。

碧桂園服務初突破 看28元

股價方面，雅生活上周已率先破頂，碧桂園服務相對「落後」（但估值不落後，相比依然高昂）；隨着後者昨升穿25至26.5元上落區間頂部，走出整固格局，而26.5元已成短線支持，上望首個重要阻力為28元。

[劉思明 數據尋寶]

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