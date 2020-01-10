「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選

銳意打造「中國人自己美食榜」

今次黑珍珠榜一共有309間餐廳入選，來自內地22座城市及東京、紐約、巴黎等海外5座城市，香港有22間餐廳上榜。美團點評到店事業群首席營銷官尹睿就話，公司業務以食為核心，黑珍珠主要針對精品美食，2018年第一次發布榜單係想為食客做消費推薦，2019年起轉為發展整個餐廳產業，例如同上榜餐廳合作推出線上訂位、訂餐，幫餐廳撰寫同分發宣傳內容。佢仲分享話，舊年新上榜餐廳嘅網上流量按年增加111%。

有時顧客感覺上榜餐廳嘅食物未如預期，尹睿就覺得，主因係食客唔太清楚餐廳擅長嘅菜式，所以伙拍餐廳合作推出黑珍珠套餐，畀食客品嘗餐廳招牌菜。

𠵱家大概有三分之一嘅上榜餐廳開通黑珍珠套餐預訂服務，舊年黑珍珠套餐嘅線上訂單按年增加69%，套餐交易金額按年增1.9倍。

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[小琴密語]