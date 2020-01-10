張兆聰：二線科技股留意閱文

特朗普表明無意動用軍事力量，市場相信伊朗火箭襲擊美軍基地後就暫告一段落，避險情緒大減，金價油價高台跳水式下跌，日圓重返109之上。美股在特朗普演說後持續上漲，尾市升幅明顯收窄。市場現在面對兩股力量，一是美股估值相當高，以標普500指數為例，根據彭博社數字，未來12個月預測市盈率為18.4倍，是2000年科網泡沫以來最高，跟2017年尾、2018年初大跌市前看齊。

科網股騰訊阿里美團為核心

要留意，當年的大跌，既有估值處於歷史偏高水平，同時各大央行開始收緊貨幣政策，尤其是聯儲局（鷹派加息）及人行（暴力去槓桿）齊齊出手最令市場受傷。但經歷了這兩年的動盪，大家都明白沒有央行的呵護，誰也無法活得好，哪個央行還敢加息、去槓桿？對於投資者來說，現時歐洲央行每月200億歐元、聯儲局600億美元的擴表，為股市注入源源不絕的流動性。股市估值高也會波動，但誰都怕錯過升浪、誰都不願意先行落車。

恒指本周上衝下洗，仍然處於28,000點至29,000點的範圍內。全市來看港股很多板塊都動力十足，但恒指有太多沒有動力的股份，即使騰訊（0700）明顯擺脫去年的弱勢而愈升愈有，也很難獨力拉動恒指破位。現在的策略是暫時忽略指數，核心持股以科網為主，幾隻大型股騰訊、阿里、美團（3690）為核心，小米（1810）走勢亦似準備發力。其他強板塊如物管股、手機設備、體育用品、內房、內需等可候低加碼。

閱文低位升逾70％ 後市仍俏

值得一提的是手機設備股，筆者日前指舜宇（2382）走勢很弱，宜快速止跌回升，否則或是升浪轉跌浪。結果在伊朗發射導彈當日，初段大跌至通道底部之下，即日又拗腰回穩，昨日則大漲。現市况往往一升就是4％至10％，高追很容易捱價位，跌的時候又非常凶狠。惟一解決辦法就是選好板塊逢低分注買，只是說易行難。如果不能貼市，不妨乾脆集中在大型科網股身上。

另一可留意的是二三線科網股。早年熱潮時上市的眾安（6060）、閱文、平安好醫生（1833），前兩者仍與上市初期高位有很大差距，但過去一年都回升不小。由低位計，閱文已升逾70％。集團過去一直以包月收費和IP為兩大收入來源，近期則發產新產品「飛讀」，以免費閱讀提高流量拓展廣告收入，騰訊已表示有意願參與推廣，而目前「飛讀」已初步實現盈利。過去一年不少深度下跌後的二三線科網股，經過業務策略調整後業務重返正軌，股價往往錄得驚人的升幅。閱文明顯正獲重估，近期北水亦大舉買入，短短3日就買了約0.5個百分點的流通股份。雖然升勢很急，但後市仍可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]