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盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號

【明報專訊】筆者上期曾表示，「短線市寬亦達到超買程度，數據顯示，如升越80%的水平，短期內見頂回落的機會相當高，現時亦符合了相關條件，而9天RSI同樣到達超買水平。因此，現時必須提高警覺，慎防短期顯著調整」。 以上周五恒指開市價28,828點計，直至執筆時（本周三）已調整接近1000點，以一張大期計累積盈利約5萬元。

以現走勢而言，調整將會持續。策略上，可考慮繼續沽期指和做淡手機及醫藥股。假若開始回補12月13日的上升裂口，將會是分段入市的時機。

倘回補上月中上升裂口 分段入市時機

由於預期今年整體市况向上，並且有望挑戰30,000點心理關口，因此投資組合中的核心股份應該作中線持有，當中包括中石油（0857），短期阻力位於4.32元，而中線目標是4.87元。此股去年表現遜於大市，並且是表現最差的恒指成分股，據過往經驗今年有機會跑贏恒指。另一隻是騰訊（0700），原因是佔恒生指數比重最大，因此有望繼續向好。短線而言，不論是期指或個股都會較為容易部署，因為方向十分明確。

參考恒指月線圖，去年12月呈現陽燭，並且14天RSI升穿50水平，屬於重返牛市的預兆。步入2020年1月，恒指進一步升破12月高位，技術上屬大型升浪的信號。假如稍後恒指形成終極黃金交叉及長線市寬回升至40%以上，將可進一步確認牛二。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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