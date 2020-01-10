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經濟
2020年1月10日星期五
技術取勝
投資策略
日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股
被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約
陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟
港視去年第四季GMV按年增39%
恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股
趁市旺套現 雲鋒基金減持阿里健康
大行齊唱好 李寧安踏飈近一成
摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓
豬價回落 中國12月CPI低預期
投資科企獲PayPal收購 迪生創建料獲利9.29億
港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測
永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存
匯豐渣打下周二起延長營業供換新鈔
星光行海景連租約 呎價2.1萬易手
中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高
彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%
平治房車銷量連續9年破紀錄
張兆聰：二線科技股留意閱文
張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？
技術取勝：H&H國際挑戰40元
盧駿匡：恒指升破12月高位 大型升浪信號
「美團版米芝蓮」黑珍珠 22港餐廳入選
前高級警司轉行睇經濟風險：林鄭留任不利港復元
劉思明：新強勢股形成 勿貪平追落後
周顯：學生炒股贏老師
譚新強：無人機襲擊：以殺害大量旁人掩飾的暗殺行動
湯文亮：助中小企最有效方法
吉隆坡樓價蓄勢回升 市中心豪宅入場費266萬元
大手客近月10億掃4新盤共15伙 海翩滙1號屋6462萬沽 創項目新高
THE RICHMOND快開價 料不足800萬入場
意峰首推5洋房招標 呎價挑戰愉景灣紀錄
太古城3房千萬易手 返5年前水平
TOWNPLACE SOHO首批50伙 月租2.2萬起
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技術取勝：H&H國際挑戰40元
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【明報專訊】石四藥中線上試7元（圖）
中銀航租70元成重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售
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