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張宗永 翼之聯想

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張宗永：2020展望：美國仍可獨善其身？

【明報專訊】20/20代表標準視力，亦可以說是代表真相；美國電視台ABC曾經推出一個新聞節目叫《20/20》。我亦希望2020年是真相重臨的一年。

香港社會現在是正處於前所未有的撕裂，政府要為這事負最大的責任，藍營黃營義憤填膺的人真的不少，但是歷史證明政治立場往往經不起時間的考驗，滿腔熱情很多時是建築於不完全的資訊，人的認知能力亦因為角度問題往往帶著盲點。個人意見其實是很卑微的，真相才是最重要。

抗爭教訓：好牌不可用盡

2019年對大部分香港人來說都是大起大落的一年，我個人也不例外。回顧過去的一年，我有兩個特別深刻的感受。首先，重新肯定香港人的身分。世間很多事情，當你認為它的存在是理所當然時，不懂得珍惜，只有到快要失去才感受到它的可貴，2019年反修例風波所引發的政治活動，令很多原本混沌地忙於生計的香港人，重新覺醒到香港人的身分。

其次是滿招損。林鄭以為控制了立法會，並且可以借伸張正義的東風，利用陳同佳案來修例，結果引發香港有史以來最大的政治風波。換邊看，抗爭者今天亦面對同樣問題，和理非的支持為運動開了一個很好的頭，但今天卻出現有點進退兩難的局面，勇武的政治效益愈來愈低，且不論和理非的支持是否可以繼續下去，大家應緊記好牌不可以用盡，行事要謙卑。

執筆時，中東風雲再起。今天，美國軍力仍是全球獨大，真正打起世界大戰的機會不高。但宗教狂熱加上極端民族主義，地緣紛爭肯定會持續甚至加劇。從投資角度，黃金的避險價值會繼續受追捧。

地緣紛爭持續 黃金料續受追捧

美國消費指數強勁，但全球另外兩個主要經濟體歐盟和中國的經濟都面對很多挑戰，美國能否獨善其身，甚至藉以支撐全球的資產價格，是一個很大的問號。

全球息率那麼低，利用流動性來刺激經濟的效益買少見少，反之資產泡沫造成的社會不公卻影響深遠，世界難逃亂局！

[張宗永 翼之聯想]

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