彭博：內地iPhone上月出貨增18.7%

蘋果早段股價再創新高

iPhone 11系列的相機升級，且入門款售價下調，吸引不少對價格敏感的消費者購買。中國信通院的數據顯示，中國12月整體智能手機出貨量不到3000萬部，按年減少13.7%，惟iPhone的出貨量不跌反升。不過分析認為，蘋果遲遲未推出5G手機，且多項網上服務未在中國推出，能否長期維持內地的出貨量成疑。

蘋果旗下應用商店App Store上月也收入大增。在平安夜至除夕期間，App Store收入達14.2億美元，按年增長16％。蘋果表示，僅在元旦那天，App Store銷售額就達到3.86億美元，按年增長20%，創單日最高銷售紀額。根據市場研究機構Sensor Tower的數據，蘋果去年App Store的銷售額達542億美元，按年增長16.3％。相比下，安卓系統應用商店Google Play的銷售額只有293億美元，按年增長18.1％。

App Store收入按年增16％

蘋果去年致力拓展網上服務。蘋果網絡軟件和服務高級副總裁庫伊（Eddy Cue）稱， 2019年是蘋果服務領域意義重大的一年，蘋果在提升用戶私隱和安全設定標準的同時，也為客戶引入令人興奮的新體驗。蘋果未透露遊戲服務Arcade、信用卡Apple Card及Apple TV+的詳細用戶數據，僅表示在美國、加拿大、英國和澳洲每月約有1億活躍用戶訂閱其新聞服務（Apple News），但這數字包含一些免費訂戶。

（綜合報道）

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