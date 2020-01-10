中東局勢降溫 油金急回 美股三大指數早段齊創新高

瑞士貴金屬交易公司MKS表示，由於美國與伊朗未將衝突升級，金價在突破1550美元的關鍵技術位後有一些回吐。德國商業銀行的報告表示，隨着形勢降溫，金價可能會繼續下滑。美匯指數升至97.5，在接近兩周高位徘徊，也令金價受壓。市場現聚焦於美國的關鍵數據，包括今天公布的非農就業數據及失業率。

美匯指數升至97.5 兩周高位

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨天表示，聯儲局去年減息的時機恰當，令美國經濟今年開局有良好的勢頭。他說，相信貨幣政策合適，可繼續支持經濟持續增長，就業市場強勁，且通脹向2%的聯儲局目標邁進。他重申貨幣政策並非按既定路線推行，官員將在每次會議檢討，以評估調整利率的必要。

世界銀行（World Bank）發布最新的《全球經濟前景報告》，下調了全球經濟增長預測。但隨着貿易和投資逐步復蘇，世銀預期環球經濟在經歷金融海嘯以來最疲弱的增長後，2020年擴張速度仍有望輕微加快。世銀將2019年、2020年和2021年的全球增長預測，各下調0.2個百分點，分別降至2.4%、2.5%和2.6%。

世銀下調主要經濟體增長預測

世銀預測，美國2020年經濟增長1.8%，並在2021和2022年進一步放慢至1.7%，遠低2019年的2.3%增長預測。世銀也預期中國增長持續放慢，2020年經濟增長預料為5.9%，2021年和2022年分別放緩至5.8%和5.7%。世銀又警告全球爆發新一輪債務危機的風險，敦促各國政府和央行認識到歷史低位的利率水平，可能不足以抵消另一場金融危機。

梅西百貨盈警 去年利潤料跌20％

此外，美國零售業巨頭梅西百貨（Macy's Inc.）表示，面對零售業競爭加劇及消費者轉向網購，其聖誕旺季的銷售下降，但跌幅比預期小。梅西計劃關閉近29家門店，以提高盈利能力，並專注於仍有利可圖的門店。

梅西的自營及特許經營商店在11至12月的同店銷售額按年跌0.6％。根據FactSet的數據，分析師預計梅西在截至1月的第四季同店銷售額下降2.5％。梅西表示，其網上及核心商店銷售良好，令假期業績較第三季顯著改善。相比下，第三季同店銷售額跌3.5%。雖然近期表現好轉，梅西仍發出盈警。該公司預期2019年營業利潤下跌20％。梅西是去年標普500指數中，表現最差的股票之一，股價跌逾30％。梅西股價早段跌逾1%。

另一美國大型百貨Kohl's Corp將盈利指引，降至2019財年預測的低端，股價早段挫逾9%。美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond上季同店銷售跌8.3%，並撤回年度業績預測，股價早段跌17%。

（綜合報道）

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