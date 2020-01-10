永隆搶存款 港元定息3.8厘 存款門檻1萬上限5萬 另推15厘人幣定存

招商永隆昨日推出兩個月港元定存優惠年息3.8厘（見表），僅次於工銀亞洲的3個月4.2厘，最低存款門檻1萬元，存款上限5萬元，惟要求客戶須經該行「一點通」手機應用程式（App）開立帳戶。

明報記者 溫藹紅

上述優惠適用於所有手機開戶的新客戶，一般戶口亦可，毋須指定理財戶口。但由於該行設存款上限，以最多5萬元存款計，兩個月存期賺息950元。

而且，該行去年一直推出1個月定存5厘的優惠來吸引客戶以手機開戶，現時則改為兩個月3.8厘。

須經「一點通」App開立帳戶

招商永隆同時推出7天人民幣短存年息15厘，存款要求為20萬至1000萬港元等值的人民幣，但客戶需為手機開戶的新客戶，且是指定理財戶口，先在手機銀行以港元換成人民幣，再到分行敍做此人民幣7天定存。若以20萬港元計算，存期可賺取約577港元，但未計匯率風險。

南商「親子樂」帳戶年息2.28厘

南洋商業銀行同日則推親子定存優惠，指開立「親子樂」儲蓄帳戶，及敘做3個月或以上定存，月供1000元或以上達12個月，可享年息2.28厘，若符合「登記轉數快服務」條件，將送DR.KONG換領券一張。

早於本月初起，部分大型銀行便先後下調港元定存年息，其中恒生率先將3個月及6個月存息，由2.4厘下調至1.8厘，最少存入1萬元，成為全城最低息銀行；及後匯豐將3個月存息下調至2.36厘，最低存款為50萬元。

渣打亦於日前將相同存期的年息，下調至1.9厘，最低存款10萬元。中銀香港（2388）則維持不變，6個月存息2.45厘，存款門檻1萬元。

港匯走強升穿7.77

港匯近日續走強，昨日先跌後穩，並升穿7.77水平，至昨晚約11時，港匯升0.11%至7.7669。港元拆息（HIBOR）則連日下跌，其中隔夜拆息昨日報1.84厘，一周拆息報1.98厘，一個月拆息則連跌7天，昨日跌0.5個基點（100個基點等於1厘），報2.08厘，是1個月低位。 3個月拆息同跌0.5個基點，報2.32厘。